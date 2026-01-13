Altay Efsane Futbolcusuna Veda Edildi

Altay Spor Kulübü, futbol tarihine damga vurmuş efsane oyuncularından Ayfer Elmastaşoğlu'nun 81 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Elmastaşoğlu, futbol kariyerini 1961-1976 yılları arasında Altay'da sürdürdü ve ardından kulüpte teknik direktörlük yaparak önemli bir miras bıraktı.

Futbol Kariyeri ve Başarıları

Ayfer Elmastaşoğlu, Altay formasıyla 324 lig maçında 60 gol atarak takımının unutulmaz isimleri arasında yer aldı. 1967 yılında futbolcu olarak kazandığı Türkiye Kupası, 1980 yılında ise teknik direktör olarak elde ettiği Türkiye Kupası zaferi, onun kariyerinin önemli kilometre taşları oldu. Elmastaşoğlu'nun futbolculuk kariyerinin yanı sıra, A Milli Takım formasını üç kez giyerek Türk futboluna katkıda bulunduğu da unutulmamalıdır.

Kulüp ve Camianın Tepkisi

Elmastaşoğlu'nun vefatı, Altay camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Kulüp, efsane futbolcusunun kaybı nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, "Büyük Altay'a futbolcu ve teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet etmiş, kulübümüzün kazandığı iki Türkiye Kupası'nda imzası bulunan ve A Milli Takım forması giyerek camiamızı onurlandıran Ayfer Elmastaşoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza, sevenlerine ve Türk Spor Camiası'na başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Cenaze Töreni

Elmastaşoğlu'nun cenazesi, bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla Zeytinalan Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Ailesi ve sevenleri, bu önemli ismin anısına bir araya gelecek ve onu son yolculuğuna uğurlayacak.

Ayfer Elmastaşoğlu'nun futbol kariyeri boyunca gösterdiği başarılar ve Altay'a kattığı değerler, onu Türk futbol tarihinin önemli figürlerinden biri haline getirmiştir. Unutulmaz anıları ve başarıları, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir.