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Sözcü TV. Yayın Hayatına Başladı
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Teknoloji - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sözcü TV. Yayın Hayatına Başladı

Uzun süredir yayınlara başlamak için hazırlıklar yapan Sözcü Televizyonu önceki gün 'Bütün Türkiye Tek Yürek Kampanyası' ile birlikte yayına başladı.

Uzun süredir yayınlara başlamak için hazırlıklar yapan Sözcü Televizyonu önceki gün "Bütün Türkiye Tek Yürek Kampanyası" ile birlikte yayına başladı.

Türkiye'nin ciğerini yakan yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için pekçok televizyon ve radyo kanalının yardım kampanyası ortak yayınıyla birlikte yayın hayatına başladı.

Sözcü Televizyonu'nun Genel Yayın Yönetmenliğini Yılmaz Özdil yapacak. Haber Koordinatörlüğünü Korcan Karar ve Haber Müdürlüğünü ise Burak Ersemiz yürütecek.


SZC TV

Digiturk: 60

D-Smart: 93

Turkcell TV Plus: 80

Turksat Kablo TV: 76

Turksat 4A : 118337 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3 frekanslarından yayın yapacak.


Sözcü TV, 1 Mart'dan itibaren tam zamanlı yayınlarına resmen başlamış olacak.

Türkiye'de yayın hayatına başlayan ve ulusal kanal olarak yayınlarını sürdürecek olan Sözcü Televizyonu'na hoşgeldin diyoruz.


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