Dünya çapındaki medya kuruluşları, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, Türkiye'deki politik tabloyu okuyucularıyla paylaştı. 31 Mart belediye seçimlerinin ardından Türkiye genelindeki politik manzara netleşti. Ülke çapında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 37,7'lik bir oy oranı elde ederek birinci sıraya yerleşirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yüzde 35,4'lük bir destekle ikinci sıraya yerleşti.

Bu sonuçlar, uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip edildi ve çeşitli yorumlarla analiz edildi.

İngiltere merkezli BBC, "Muhalefet, tarihi bir başarıya imza attı" başlığı altında seçim sonuçlarını değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim için bir dönüm noktası." şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Financial Times, özellikle büyükşehirlere odaklanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde CHP'nin adaylarının kazandığını vurguladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın koltuklarını koruduğu bilgisini paylaştı.

ABD merkezli Bloomberg ise CHP'nin seçimlerde birinci parti olduğunu belirterek, Türkiye'nin önde gelen büyükşehirlerinin CHP tarafından yönetileceği gelişmelerini aktardı.

Almanya'nın Deutsche Welle (DW) isimli basın kuruluşu, "Türk muhalefeti yerel seçimlerde yükseldi." ifadesiyle Türk siyasetindeki değişimi vurguladı. Seçimlerde milyonlarca Türk seçmenin oyunun, Türkiye genelindeki politik tabloyu yeniden şekillendirdiği notlarına yer verdi.

Euronews ise Türk muhalefetinin özellikle İstanbul ve diğer kilit şehirlerde önde olduğunu ve yaklaşık 61 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu, bunlardan bir milyondan fazlasının ise ilk kez seçmen olduğunu belirtti.

