Sinop’un Türkeli ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan balıkçıların ağına, 6,5 kilogramlık dev bir beyaz kötek balığı takıldı. Nadiren bu boyutta görülen balık, tezgahta yoğun ilgi gördü.

İlk kez bu büyüklükte yakalandı

Balığı yakalayan Sinan Yalçın, kardeşiyle birlikte sabah erken saatlerde kontrol ettikleri ağda alışılmadık bir hareket fark ettiklerini belirterek, “Ağı çekince bu büyüklükte bir kötek balığıyla karşılaştık. Daha önce böyle bir örneğe rastlamamıştık,” dedi.

Yalçın, bölge balıkçılarının zaman zaman kötek balığı avladığını ancak bu ölçüde bir balığın nadiren denk geldiğini ifade etti.

Tezgahta 750 TL’den satışa sunuldu

Yakalanan beyaz kötek balığı, ilçe merkezindeki bir balıkçı tezgahında kilogramı 750 liradan satışa çıktı. Etinin lezzeti nedeniyle tercih edilen bu tür, genellikle ızgarada pişirilerek tüketiliyor.

Kötek balığı, Karadeniz’in farklı noktalarında avlansa da bu boyutta örneklere az rastlanıyor. Balıkçı Yalçın, “Böylesi kısmet işi. Bizim için güzel bir sürpriz oldu,” ifadelerini kullandı.