Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde sanayi üretiminin toparlanmaya devam ettiğini belirterek, ikinci çeyrekte sanayi sektöründe güçlü bir büyüme beklediklerini açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mayıs ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

İmalat sanayisinde yaygın toparlanma dikkat çekiyor

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda ise yüzde 4,9 oranında artış gösterdi. Bakan Şimşek, özellikle imalat sanayisinde geniş tabanlı bir iyileşme yaşandığına dikkat çekerek, toparlanmanın sadece birkaç sektöre değil geneline yayıldığını vurguladı.

Dezenflasyon ve belirsizliklerin azalması olumlu yansıyacak

Şimşek, “Azalan küresel belirsizlikler ve uyguladığımız dezenflasyon politikası sayesinde finansal koşullar iyileşiyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde reel sektör için daha destekleyici bir zemin oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomik aktivite ılımlı ama istikrarlı seyrediyor

Ekonomik göstergelerdeki ılımlı seyrin sürdüğünü dile getiren Şimşek, sanayideki pozitif gelişmelerin büyümeyi destekleyici unsur haline geldiğini belirtti. İkinci çeyrek büyüme verilerinde sanayi üretiminin belirleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor.