Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olmasıyla ilgili başlatılan idari tahkikatın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu. Açıklama, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapıldı.

Şehit arama faaliyeti sırasında gaz faciası

Aktürk, 6 Temmuz’da yaşanan olayın, 2022 yılında terörist saldırısında şehit düşen ancak naaşı bulunamayan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un arama faaliyetleri sırasında gerçekleştiğini belirtti. Bölgede daha önce teröristlerden temizlenmiş bir mağarada arama yapan askerler, metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit oldu.

MSB: Tahkikat süreci derhal başlatıldı

MSB olayın hemen ardından idari tahkikat başlattı. Sözcü Aktürk, olayın her yönüyle detaylı şekilde ele alındığını ve araştırmanın sürdüğünü vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Hakkari’ye giderek hem askeri birliklerde incelemelerde bulundu hem de şehitler için düzenlenen törenlere katıldı.

Hudut güvenliği ve terörle mücadele sürüyor

Aktürk, hudut hattında son bir haftada 221 kişinin yasa dışı geçiş girişimi sırasında yakalandığını, 1017 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini açıkladı. Ayrıca Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde toplamda 458 kilometrelik terör tünelinin imha edildiği bildirildi.

TSK'dan bölgesel barış ve küresel misyon vurgusu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca sınır güvenliği değil, aynı zamanda bölgesel istikrar için de aktif görev yürüttüğünü belirten Aktürk, Libya ile savunma iş birliği anlaşmasının da imzalanacağını duyurdu. Ayrıca İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarının durdurulması gerektiği mesajı verildi.

Tatbikatlar, yeni sistemler ve personel temini devam ediyor

Aktürk, farklı coğrafyalarda yapılan uluslararası tatbikatlara aktif katılım sağlandığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine T-70 helikopteri ile Dragoneye-2 termal kameraların eklendiğini bildirdi. Hava Kuvvetleri için de Mürted Üssü’nde yeni araştırma ve test birimlerinin kurulduğunu söyledi.

Öte yandan, MSÜ öğrenci alımları ve uzman erbaş temin sürecinin sürdüğünü, bedelli askerlik ücretinin ise 280 bin 850 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 15 Temmuz anmasına da değinen Aktürk, tüm şehit ve gazilere minnetlerini sundu.