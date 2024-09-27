Türkiye'de Sıkı Para Politikası Enflasyonu Düşürmeye Devam Ediyor

Avrupa’nın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Scope Ratings, Türkiye ekonomisine dair son değerlendirmelerini açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin uyguladığı sıkı para politikalarının enflasyonu düşürme konusunda olumlu sonuçlar verdiğini, bunun yanı sıra dış likidite baskılarının azaldığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uyguladığı faiz politikalarının ve ekonomik dengelerin yakından izlendiği bu süreçte, ekonomideki gelişmeler ve potansiyel riskler de değerlendiriliyor.

Enflasyon Düşüş Eğiliminde

Scope Ratings, Türkiye’nin ekonomi politikalarına dair olumlu bir tablo çizdi. Özellikle TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası, enflasyon üzerinde baskı kurarak düşüş trendine geçmesine olanak sağlıyor. Dış likidite baskılarının azalması da Türkiye’nin ekonomik görünümünü olumlu yönde etkiliyor. Rapora göre, Türkiye'nin uzun vadeli kredi görünümü de bu sayede iyileşme göstermeye başladı.

Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye’nin enflasyonu hala yüksek seviyelerde seyretmekte. Scope Ratings, bu konuda uyarılarda bulunarak para ve mali politikaların uyum içinde çalışmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Enflasyonun kontrol altına alınması ve bütçe açığının kapatılması yönündeki politikalar, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik sağlığı için büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin Para Politikası Ekonomiyi Destekliyor

Scope Ratings raporunda, Türkiye'nin sıkı para politikalarının ekonomiyi destekleyici bir rol üstlendiği vurgulandı. Söz konusu politikalar, hem enflasyonu dizginlemek hem de dış dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla uygulamaya konuldu. Merkez Bankası’nın bu kararlı adımları sayesinde Türkiye’nin rezervleri artırılırken, dış borç ve cari açık gibi ekonomik sorunların üstesinden gelinmesi hedefleniyor.

Ancak bu süreçte enflasyon ve bütçe açığının hala yüksek seyretmesi, ekonomik istikrar açısından önemli bir risk olarak değerlendirilmekte. Scope Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi görünümünün iyileştiğini belirtse de bu gelişmelerin sürdürülebilir olması için politikaların dikkatli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

TCMB’nin Faiz Politikası Kritik Rol Oynuyor

Scope Analisti Thomas Gillet’in hazırladığı raporda, TCMB’nin faiz politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerine geniş bir yer ayrıldı. Raporda, Türkiye’de enflasyon oranının düşürülmesinde TCMB'nin faiz artırma politikalarının etkili olduğu vurgulandı. Ancak bu süreçte, faiz oranlarının kalıcı bir şekilde pozitife çekilmesinin önemli olduğu da belirtildi. Yıllık enflasyonun hala yüksek seviyelerde olması, faiz oranlarının pozitif düzeyde tutulmasını gerektiriyor.

Faiz politikalarıyla birlikte diğer mali tedbirlerin de devreye girmesi, Türkiye’nin ekonomik dengelerini sağlamlaştırması açısından kritik bir öneme sahip. Türkiye’nin para politikalarındaki kararlılık, küresel finansal piyasaların ve yatırımcıların da yakından takip ettiği bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ekonomik Beklentiler ve Gelecek Riskleri

Scope Ratings, Türkiye'nin yıllık enflasyonunun 2024 yılında %55’e, 2025 yılında ise %30’a gerilemesini bekliyor. Bu beklentiler doğrultusunda, Türkiye ekonomisinin gelecekte daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağı tahmin ediliyor. Ekonomik büyüme oranlarının da 2024 yılında %3,5, 2025 yılında ise %3,2 seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

Ancak bu olumlu tahminlere rağmen, Türkiye ekonomisi hala önemli risklerle karşı karşıya. Özellikle dış borç yükü, küresel finansal istikrarsızlıklar ve bölgesel siyasi gerginlikler, Türkiye’nin ekonomik performansı üzerinde baskı yaratabilir. Bu risklere karşı alınacak önlemler ve uygulanan ekonomik politikaların uyumu, Türkiye'nin gelecekteki ekonomik başarısı açısından kritik bir rol oynayacak.

Sonuç

Scope Ratings’in Türkiye ile ilgili değerlendirmesi, sıkı para politikalarının enflasyon üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve dış baskıların hafiflediğini gösteriyor. Ancak enflasyonun tamamen kontrol altına alınması ve ekonomik risklerin azaltılması için daha fazla yapısal düzenleme ve dikkatli para politikalarının uygulanması gerektiği de vurgulanıyor. Türkiye’nin ekonomik büyüme beklentileri umut verici olsa da, bölgesel ve küresel risklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.