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Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
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Kadın - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı

İş kadını Songül Zülfikar (70) Ankara'da lüks saunasında ölü bulundu,bugün toprağa verildi.

Ankara'da otomotiv,akaryakıt ve inşaat sektörlerinde faaliyetlerde bulunan 'FTZ Grup'un patronu Songül Zülfikar, önceki gün Çankaya ilçesinde lüks spor tesisinin saunasında hayatını kaybetti.Yapılan ilk araştırmalarda kalp krizi geçirdiği saptanan Zülfikar'ın cenazesi,otopsi işlemlerinin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi.Düzenlenen cenaze törenine Zülfikar'ın ailesi ve yakınlarıyla beraber  Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile çok sayıda vatandaş katıldı.Songül Zülfikar'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

1984 yılında kurulan, otomotiv,inşaat,enerji,turizm,akaryakıt terminalleri,gıda,alışveriş ile iş merkezi işletmeciliği alanlarında hizmet veren Songül Zülfikar 'FTZ Grup'un başındaki iki yöneticiden biriydi.

 


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