6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 2 bin 738 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Depremzedeler yeni evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, TOKİ’nin Karaköprü'deki deprem konutları projesi tamamlandı. Bölgedeki hak sahipleri yeni evlerine yerleşmeye başladı. Proje kapsamında sadece konutlar değil, sosyal donatılar da inşa edildi. Toplam 2 cami, 1 okul ve 8 ticari üniteyle mahalle yaşantısı desteklendi.

Güven duygusu ön planda

Bakan Murat Kurum da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni evlerine taşınan vatandaşların mutluluğunu gündeme taşıdı. Kurum, hak sahibi Ayşe Elman’ın, “Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam” sözünü alıntılayarak, şu ifadeyi kullandı:

“Bu güvenin adı, TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü’deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara.”

“Artık bu benim evim”

Depremzede Ayşe Elman ise TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekerek, artık genişlikten çok dayanıklılığa önem verdiklerini vurguladı. Elman, “Balkonlarımız büyük olsun isterdik ama şimdi önemli olan evin güvenliği. TOKİ’nin dışına çıkmam, yapıları gerçekten kuvvetli” dedi. Ayrıca çocuklarının yeni evde huzurla uyuyabildiğini ve artık “bu benim evim” diyebildiğini belirtti.

Bölgeye yaşam geri dönüyor

Elektrik, su, doğal gaz altyapısıyla hazır hale getirilen TOKİ konutları, deprem sonrası yaşanan barınma sorununu kalıcı şekilde çözüyor. Yeni okul ve ticari alanlar da bölgeye canlılık katarken, Şanlıurfa Karaköprü’de hayat adım adım normale dönüyor.