Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga

Şanlıurfa'da iki komşu aile birbirine girdi. Çıkan kavgada taşlar, sopalar ve bıçaklar havada uçuşurken 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi .Polisin güçlükle ayrıldığı kavgada aile mensupları zırhlı araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçaklı kavgada 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada ailenin mensupları zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

Kavga Bir Anda Büyüdü

Akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde aynı binada oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga sonrasında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.