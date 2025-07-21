Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hacılar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak alevlerin rüzgârın etkisiyle yayılmasıyla birlikte mahalleler tahliye edilerek olası risklere karşı önlem alındı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına tankerlerle su taşıyarak destek veriyor.

Hava müdahalesi geceye kadar sürdü

Yangına gündüz saatlerinde 5 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları karadan arazöz, itfaiye ve kamu araçlarıyla devam ediyor. Ekipler ormanlık bölgede yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bayat köyü için önlem alındı

Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yangının Hacılar köyünde saat 17.00 civarında başladığını belirterek, “Yangın şu anda Bayat köyüne doğru ilerliyor. O bölgede de gerekli tertibatları aldık, ekiplerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz” dedi.

Vali Doğan, yangının çıkış sebebine ilişkin soru üzerine, yangının Hacılar köyünde başladığının tespit edildiğini, kesin nedenin ilgili kurumlarca araştırıldığını belirtti.

“Köylerimiz yanmadan yangını söndürmek istiyoruz”

Yangına müdahalede birçok kurumun eşgüdüm içinde çalıştığını vurgulayan Doğan, “Hedefimiz, köylerimiz yanmadan ve vatandaşlarımıza zarar gelmeden yangını kontrol altına almak. İnşallah kısa sürede başarıyla sonuçlanır” dedi.

Vali Doğan’a incelemeleri sırasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Kaymakamı Murat Güven ve diğer yerel yöneticiler eşlik etti.