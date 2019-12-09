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Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etme kararı aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etme kararı aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etti. Karar 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nı ve Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası'nı da kapsıyor.

Doping skandalına karışmadığını ispat edebilen Rus atletler ve sporcular, Olimpiyat bayrağı altında tarafsız olarak müsabakalara katılabilecek.

Rusya'nın kararı temyize götürmek için 21 gün süresi bulunuyor.

WADA icra komitesinin kararı, İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen toplantı sonrası açıklandı.

Rusya'nın dopingle mücadele kurumu Rusada, bu yılın Ocak ayında uluslararası yetkililerle işbirliği yapmamakla suçlanmıştı.

Rusada'nın sistematik biçimde tahrif edilen laboratuvar sonuçlarını WADA ile paylaşması halinde Rus atletlerin müsabakalara kabul edilebileceği belirtilmiş, ancak Rusada laboratuvar sonuçlarını paylaşmamıştı.

2014 Soçi Olimpiyat Oyunları'nın ardından Rusya, 'devlet eliyle gerçekleştirilen sistematik dopingden' suçlu bulunmuş ve uluslararası organizasyonlardan men edilmişti. Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda 168 Rus atlet Olimpiyat bayrağı altında mücadele etmişti.

Ancak Rusya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler arasında kalmaya devam ediyor. St Petersburg kentinde oynanacak maçların programında bir değişiklik olmayacak çünkü UEFA'nın düzenlediği EURO 2020, WADA'nın 'büyük spor organizasyonları' listesinde yer almıyor.


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