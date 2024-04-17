İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce'de diğer sürücülere radar denetimlerini bildiren 14 sürücüye uygulanan trafik cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, trafik denetimlerinin yakın gelecekte artacağını belirtti.

Ramazan Bayramı tatili süresince gerçekleştirilen trafik denetimleri ve kazalar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil boyunca 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını ifade etti.

Tatil süresince yapılan 3 milyon 642 bin 538 denetimle ilgili konuşan Yerlikaya, 485 bin 710 işlemin gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan, "Toplam işlemlerin 207 bin 407'si hız nedeniyle yapılan işlemlerdir. Trafikteki en büyük sorunumuz aşırı hız." dedi.

Bayram tatilinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasını açıklayan Yerlikaya, bu kazalarda 75 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralı sayısını da paylaşan Yerlikaya, bu kazalarda 10 bin 810 kişinin yaralandığını dile getirdi.

"Yollar, sevdiklerimize kavuşmak için vardır ama onları ayırmak için değil." diyen Bakan, trafik kurallarına uyma, aşırı hız yapmama ve emniyet kemeri takma konusunda çağrıda bulundu.

Selektörle radar uyarısı nedeniyle ceza alan sürücülere de değinen Bakan Yerlikaya, Düzce'de selektörle radar olduğunu diğer sürücülere bildiren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını belirtti ve bu cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Radar denetimlerinin artacağını söyleyen Yerlikaya, "Aşırı hızdan sizi korumak için yaptığımız radar kontrollerini daha da artıracağız. Aşırı hız yapanları selektörle uyarın, bize destek olun." dedi.