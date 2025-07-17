Quick Finans ev sahipliğinde düzenlenen “2. El Oto Zirvesi” kapsamındaki Orta Anadolu bölge çalıştaylarının ikincisi Ankara’da gerçekleştirildi. “Türkiye Otomotiv Pazarını 2. El Belirler!” mottosuyla yapılan etkinlikte sektörün güncel durumu, bölgesel talepler ve gelecek beklentileri ele alındı.

Sektör paydaşları buluştu

Quick Finans yöneticileri, otomotiv sektörü temsilcileri ve Ankara ile çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda firma yetkilisinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ikinci el araç pazarındaki dinamikler masaya yatırıldı. Çalıştayda, 2025’in ilk yarısına dair değerlendirmeler ve ikinci yarıya yönelik öngörüler paylaşıldı.

Cumartesi hizmet ve kampanyalarla destek

Toplantıda, gelen yoğun talep üzerine temmuz ayında cumartesi günleri saat 16.00’ya kadar kredi değerlendirme ve rehin işlemlerinin yapılabileceği duyuruldu. Ayrıca Quick Finans’ın Quick Hayat güvencesiyle sunduğu “Hayat Sigortası Hediyeli Kredi” kampanyasının, araç alım sürecinde bireysel müşterilerin kararlarını olumlu etkilediği ve sektöre hareket kazandırdığı vurgulandı.

Karadağ: Sektör 100 milyar doları aştı

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, etkinlikte yaptığı açıklamada, İzmir’in ardından Ankara’da gerçekleştirilen bu ikinci çalıştayın, sektörel farkındalık ve şeffaflık açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Türkiye'deki ikinci el otomotiv ekosisteminin yeterince tanınmadığını ancak 100 milyar doları aşan büyüklüğüyle ekonominin lokomotiflerinden biri olduğunu ifade etti.

Bilgi sahaya taşınıyor

Karadağ, Smart IQ iş birliğiyle hazırlanan ve her ay yayımlanan “2. El Oto Raporu” ile başlayan veri üretim sürecinin, bölgesel çalıştaylarla doğrudan sahaya taşındığını vurguladı. Bu çalışmalarla hem satış noktalarının gelişimine katkı sunulmasının hem de müşteri deneyiminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kredi piyasalarında güncel eğilimler paylaşıldı

Quick Finans Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz da toplantıda yaptığı sunumda, kredi piyasalarına ilişkin güncel eğilimleri aktardı ve Quick Finansal Ekosistemi’ne dair bilgi verdi.