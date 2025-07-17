İstanbul’un Avcılar ilçesi açıklarında bulunan Ambarlı Limanı yakınlarında seyreden bir atık toplama gemisinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler hızla müdahale etti

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, seyir halindeki gemide paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri, denizden müdahaleyle yangını tamamen söndürdü.

Gemide hasar meydana geldi

Olayda can kaybı yaşanmazken, geminin çeşitli bölümlerinde maddi hasar oluştu. Yangının nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.