Samsun’un Bafra ilçesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaçak yakıt ticaretine yönelik başlattıkları çalışmalar sonucunda belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen kaçak akaryakıtla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü belirtti. Olayla bağlantılı olabilecek kişi ya da dağıtım kanallarının tespiti için çalışma başlatıldı.