Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Evyaba Mahallesi’nde samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki ahıra sıçradı. Yangın sonucunda 7 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti, çok sayıda tarım ürünü ve ekipman zarar gördü.

Yangın kısa sürede büyüdü

Evyaba Mahallesi'nde Necip Kurtgöz’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede samanlıktan ahıra sıçradı.

Hayvanlar kurtarılamadı, ekipmanlar zarar gördü

Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan kurtarılamadı. Ayrıca 500 balya saman, 2 ton arpa ve buğday ile bir sulama sistemi ve traktör de yangından etkilendi.

Muhtardan açıklama: Çok büyük zarar oluştu

Evyaba Mahallesi Muhtarı Durmuş Er, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlarımız, saman balyalarımız, buğdayımız, sulama sistemimiz tamamen zarar gördü. Çok büyük bir kayıp yaşadık. Allah belediyemizden razı olsun, ekipler hemen müdahale etti.” dedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında başlatılan inceleme sürüyor.