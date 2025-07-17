İstanbul Eyüpsultan’da cesedi valizde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirdiğini duyurdu.

Bakanlık: Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.

22 yaşındaki genç kadın valizde ölü bulundu

Olay, pazar günü Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarına bırakılmış bir valiz içinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Tokyaz’ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.’nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evine gittiği, burada öldürüldüğü ve cesedinin valize konularak Eyüpsultan'a bırakıldığı belirlendi.

7 şüpheli gözaltında, biri eski polis

Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından yaptığı tespitler sonucu aralarında eski bir polis memurunun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülüyor.

Ayşe Tokyaz memleketi Hatay’da toprağa verildi

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Ayşe Tokyaz’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı ve memleketi Hatay’da defnedildi.