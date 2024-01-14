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Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
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Asayiş - - Editör: İlker KARACA

Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan çatışmada şehit olan asker sayısı, gece boyunca yapılan dört ayrı açıklama ile 9’a yükseldi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan çatışmada şehit olan asker sayısı, gece boyunca yapılan dört ayrı açıklama ile 9'a yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştığı olayda, çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, teröristlerden 15'inin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki operasyonların devam ettiğini açıkladı.

İlk açıklamada 5 şehit ve 8 yaralı bildirilmiş, ancak gecenin ilerleyen saatlerinde yaralı bir askerin daha şehit olduğu açıklanarak şehit sayısı 6'ya çıktı. Daha sonra yapılan bir diğer açıklamada ise yaralı 2 askerin daha şehit olduğu ve toplam şehit sayısının 8'e yükseldiği ifade edildi. En son yapılan açıklama saat 01.43'te geldi ve şehit sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Bu üzücü haberlerin ardından siyasi partiler de tepkilerini gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programını iptal ederek Ankara'ya döndü. CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı için bir araya gelecek. İyi Parti, şehit haberleri üzerine planlanan yerel seçim kampını ve aday tanıtım toplantılarını iptal ettiğini duyurdu. AKP ise 6 askerin şehit olması üzerine pazar günü yapılacak aday tanıtım toplantısını ertelediğini açıkladı.

Türkiye, yaşanan acı olayın yarattığı üzüntü ve endişeyle birlikte bir kez daha terörle mücadeledeki kararlılığını vurguluyor.


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