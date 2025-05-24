Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye toplam 99 bin 753 lira ceza uygulandı. Olay, jandarma ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Dinlenme tesisinde tehlikeli manevra

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TAG Otoyolu’nda yer alan bir dinlenme alanında iki otomobilin kontrollü şekilde kaydırma hareketleri yaptığını tespit etti. Sürücülerin, hem kendi güvenliklerini hem de çevredeki araç ve yayaların güvenliğini hiçe sayarak drift yaptığı belirtildi.

Kameralar sayesinde hızla tespit edildiler

Jandarma, olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtlardan araç plakalarını net şekilde belirleyen ekipler, kısa sürede şüpheli sürücülere ulaştı. Yapılan değerlendirme sonucunda, sürücülere ağır para cezası uygulandı.

Ceza kalemleri: Drift ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak

Her iki sürücüye, izinsiz drift yapmak ve genel trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplamda 99 bin 753 TL tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücüler hakkında trafik mevzuatı kapsamında ek işlemlerin de başlatıldığı bildirildi.

Sürücülere uyarı: Kurallara uyun, can güvenliğini riske atmayın

Jandarma yetkilileri, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının hayati önemde olduğunu belirtti. “Yol sizin değil, herkesin” mesajı veren yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.