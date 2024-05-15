Yeniden Belirlenen Otoyol ve Köprü Ücretleri

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan duyuruya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından itibaren yeniden belirlendi ve zamlandı. KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinde yapılan zam, %40 ila %60 arasında gerçekleşti. Yeni tarifeler, KGM'nin resmi internet sitesinde duyuruldu.

15 Temmuz ve FSM Köprüleri'nde Yeni Ücretler

Yapılan güncellemeyle birlikte, 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarıldı.

Diğer Köprülerdeki Zam Oranları

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 290 TL'den 399 TL'ye yükseltildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise otomobiller için 419 TL olarak belirlendi.

Yeniden Belirlenen Ücretlerin Yansımaları

Bu zam kararının, özellikle İstanbul'da yaşayan ve günlük olarak köprüleri ve otoyolları kullanan sürücüler üzerinde etkili olması bekleniyor. Zamlı ücretlerin ulaşım maliyetlerini artırmasıyla birlikte, vatandaşların bütçelerinde de olumsuz etkiler doğurması muhtemel.

Kısacası, gece yarısından itibaren geçerli olacak olan yeni tarifeyle birlikte, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde ciddi artışlar yaşanacak.