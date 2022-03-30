OSD Başkanlığına Cengiz Eroldu Seçildi

Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinin başında gelen Otomotiv sektörünün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği'nin başkanlığına Cengiz Eroldu seçildi.

BAŞARILARLA DOLU 47 YIL

Kuruluşundan bu yana yaklaşık yarım asırı geride bırakan Türkiye Otomotiv sektörünün en köklü kuruluşu Otomotiv Sarayi Derneği (OSD), 47'ci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurul'da 2018 yılından bu yana derneğin yönetim kurulu başkanlığını başarı ile yürüten Haydar Yenigün görevini Cengiz Eroldu'ya devretti. Yenigün, "Üreterek ve geliştirerek büyümeye inanan biri olarak , görevi devraldığım tarihten bu yana sanayimizin küresel rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla intiyaçları belirlemek ve çöçüm önerileri geliştirmek ekosistemin topyekun gelişimini sağlamak, küresel otomotivin içinden geçtiği dönüşümün önemli bir parçası olmak en önemli hedeflerimiz oldu. Bu bir bayrak yarışı. Derneğimizin Cengiz Eroldu başkanlığında yenilenen vizyonunuz doğrultusunda güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi.

OSD'nin yeni başkanı Cengiz Eroldu

OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gelen Cengiz Eroldu ise "Bu görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüten Haydar Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. OSD'deki yeni görevimde, tüm OSD üyelerimizin katkılarıyla süregelen çalışmaların başarı ile devam etmesinin yanı sıra yeni yaklaşımlar ile Türk otomotiv sanayisini daha iyi noktalara taşımak hedefi ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

OTOMOTİVDEKİ DÖNÜŞÜMÜN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörünün en köklü kuruluşu olan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), 47'ci olağan genel kurulu'nu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, kamu temsilcileri ile sektörün paydaş sivil topluluk kuruluşlarının başkanlarının da katıldığı genel kurulda, otomotivdeki dönüşümün Türkiye'ye yansımaları, bu yansınmaların sonucunda meydana gelen riskler ve fırsatlar ile sanayinin gelecek vizyonuna ilişkin önemli mesajlar paylaşıldı. 2022 Olağan Genel kurul toplantısında Haydar Yenigün OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cengiz Eroldu'ya devretti. OSD'nin yeni döneminde Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin ve Aykut Özüner oldu.