Opel Türkiye, tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle pazara sunduğu yeni B-SUV modeli Frontera için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Marka, hem çevreci hem de ekonomik araç arayan müşterilere özel kredi ve indirim seçenekleri sunuyor.

Frontera Hybrid’de sıfır faizli kredi ve nakit indirim

Yapılan açıklamaya göre, Opel Frontera Hybrid modeli için 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Alternatif olarak müşteriler, 50 bin TL’ye varan peşin alım indirimi seçeneğinden de yararlanabiliyor. Bu avantajlar, verimli 48 Volt hibrit motorla donatılmış Frontera’nın hem Edition hem de GS donanım seviyelerinde geçerli.

Frontera Elektrik için sürdürülebilir ulaşım fırsatı

Yüzde 100 elektrikli Frontera modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Dileyen müşteriler bu model için de 50 bin TL indirim fırsatını tercih edebiliyor. 83 kW (113 HP) güç üreten Frontera Elektrik, 44 kWh kullanılabilir batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Test sürüş günleri başladı

Opel, Frontera modellerini daha yakından tanımak isteyen müşterileri, tüm bayilerde düzenlenen özel test sürüş günlerine davet ediyor. Kampanya ve sürüş deneyimi, yalnızca bugün ve yarın geçerli.

Ferah iç tasarım ve geniş bagaj hacmiyle öne çıkıyor

1 milyon 345 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan yeni Opel Frontera, markanın yeni “Şimşek” logolu Vizör ön panel tasarımı ve güçlü çamurluk çizgileriyle modern bir görünüm sunuyor. 10 inçlik dijital ekranlar, ergonomik koltuklar ve akıllı saklama alanlarıyla donatılan model, 1600 litreye kadar ulaşan bagaj hacmiyle geniş ailelerin de beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Elektrikli ve hibrit seçenekleriyle şehir içi ve uzun yol kullanımı için sürdürülebilir bir alternatif sunan Frontera, segmentindeki iddiasını artırıyor.