İstanbul Esenler’de, Moldova uyruklu bir kişiyi telefonla kandırarak 3,5 milyon TL’lik döviz ve ziynet eşyasını alan dolandırıcı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonla tuzak kurup yönlendirdiler

20 Mayıs’ta Esenler’de yaşanan olayda, Moldova uyruklu N.E. (27), emniyete başvurarak telefonla kendisini arayan kişilerin, polis ve savcı olduklarını söylediklerini belirtti. Dolandırıcılar, N.E.’yi bir soruşturmada iş birliği yapması gerektiğine inandırarak, ziynet ve dövizlerini belirlenen adrese götürmesini istedi.

Ziynetleri alan kişi tespit edildi

N.E., verilen talimatları yerine getirerek 3 milyon 500 bin lira değerindeki eşyayı evine yakın bir noktada bekleyen kişiye teslim etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı teknik ve saha çalışmasıyla bu kişiyi tespit etti.

Polis, “eldenci” olarak tanımlanan A.M.’nin (26) dolandırıcılıkta aktif rol aldığını belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

A.M. tutuklandı, soruşturma derinleşti

Emniyette işlemleri tamamlanan A.M., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Dolandırıcılık olayında A.M. dışında yer aldığı değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Vatandaşlara kritik uyarı

Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Polis ve savcıların hiçbir koşulda telefonda para ya da ziynet talep etmeyeceği hatırlatılarak, bu tür durumlarda hemen 112 hattının aranması gerektiği vurgulandı.