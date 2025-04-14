CHP Liderine Sert Sözler: “Kalitesiz Siyasetin Simgesi Haline Geldi”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına karşı sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Çelik, Özel’in siyaset tarzını “kalitesiz siyasetin simgesi” olarak nitelendirdi.

Çelik’in açıklamaları, siyasi gündemde yeni bir tartışma başlatırken, hem içerdiği eleştirilerin tonu hem de tarihsel göndermeleri dikkat çekti. Ömer Çelik’in mesajı, sadece Özgür Özel’in kişisel duruşunu değil, CHP’nin genel siyasi yaklaşımına da yönelik bir eleştiri niteliği taşıyor.

“Değerlendirme Yeteneğinden Mahrum”

AK Parti Sözcüsü, Özgür Özel’i siyasi bilgi ve yorum kabiliyeti açısından yetersiz bulduğunu ifade etti. Çelik, Özel’in politik kavramlar konusundaki eksikliklerinin, CHP tarihinde iz bırakmış önceki genel başkanlarla kıyaslandığında büyük bir kalite düşüşü oluşturduğunu savundu.

Çelik, “Siyaset tarihimizde önemli katkılar sunmuş CHP genel başkanları vardı. Fikir ayrılıklarımıza rağmen onları belli konularda ciddiyetle dinlerdik. Ancak Özgür Özel, bu çizgiden uzaklaşarak niteliksiz siyaseti temsil etmeye başladı” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Aşırı Sağla Paralellik İddiası

Ömer Çelik’in açıklamasında en dikkat çekici bölümlerden biri ise, Özel’in söylemlerini Avrupa’daki aşırı sağcı politikacılara benzetmesiydi. Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin, Avrupa’daki Türkiye ve İslam karşıtı aşırı sağcıların söylemleriyle örtüştüğünü öne sürdü.

Bu benzetmeyle birlikte CHP liderinin yaklaşımının sadece içeride değil, uluslararası alanda da Türkiye’nin çıkarlarına zarar verdiği iması yapıldı. Çelik, bu paralelliği “Avrupa’nın aşırı sağcılarıyla aynı çizgide olmak utanç verici” diyerek vurguladı.

“Siyaset Değil, Siyaset Karşıtlığı”

AK Parti Sözcüsü, Özel’in çıkışlarını bir siyaset anlayışından çok, siyasete duyulan düşmanlığın dışa vurumu olarak yorumladı. Çelik, CHP'nin ana muhalefet görevi çerçevesinde yapıcı eleştiriler üretmesi gerektiğini, ancak Özel döneminde bu çizgiden tamamen uzaklaşıldığını ifade etti.

“CHP gibi köklü bir partinin liderliğini yürüten bir kişinin, devletin başına hakaret ederek siyaset yapmaya çalışması, siyasetin seviyesini düşürür” diyen Çelik, toplumun da bu tarz politikalara itibar etmediğini savundu.

Siyasi Düzlemde Gerilim Artıyor

Çelik’in sözleri, iktidar-muhalefet cephesinde gerginliğin tırmandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu açıklamaların ardından, CHP’den karşı bir yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu. Ayrıca, Özgür Özel’in ilerleyen günlerde daha sert açıklamalarla cevap vermesi durumunda, siyasi polemiklerin hız kesmeden süreceği öngörülüyor.

AK Parti cephesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirileri yalnızca siyasi bir tartışma olarak değil, aynı zamanda devletin itibarına yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Bu da, ilerideki açıklamaların daha da keskinleşebileceğinin sinyalini veriyor.