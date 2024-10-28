Emeklilerin Ocak Zam Beklentisi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Arasındaki Fark Kapatılacak mı?

Emeklilerin Ocak ayında maaşlarına yansıyacak olan zam oranları için geri sayım başladı. 2025 yılına girerken emekliler, maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek enflasyon verilerini yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacak. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ile Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları arasındaki farkın kapatılması gündemde.

Ocak Ayında Zam Oranları Belirleniyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yapılacak zam için 6 aylık enflasyon verilerini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan üç aylık enflasyon verilerine göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarının kümülatif oranı yüzde 8,92 olarak açıklandı. Yılın son üç ayında açıklanacak verilerle birlikte bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek. Öte yandan Emekli Sandığı emeklileri, enflasyon farkı dışında toplu sözleşme zammı da alacak. Emekli maaşlarında yapılacak bu artışların yanı sıra taban maaşın da yükseltilmesi gündemde.

Refah Payı ve Taban Maaş Beklentisi

Emekliler, Ocak ayında yapılacak zam oranlarının yanı sıra maaşlarına refah payı eklenmesini bekliyor. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan refah payı artışının tekrarlanması emekliler arasında umut yaratıyor. 2025 bütçesinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 20’leri bulabileceği öngörülüyor. Bu durumda, mevcut zam oranına 5-10 puanlık bir refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Ayrıca, mevcut durumda 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının, Ocak ayında 15 bin TL seviyesine çıkması da beklentiler arasında yer alıyor.

Emekli Maaşında Eşitlik Arayışı

Geçmiş yıllarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında oluşan maaş farkı, bu Ocak ayında da gündemde. Geçen yıl refah payı düzenlemesiyle eşitlenen zam oranlarının bu yıl da benzer bir uygulama ile denkleştirilmesi bekleniyor. Özellikle Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarının, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aynı seviyeye çekilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu adım, tüm emekliler için adil bir zam artışı sağlamak amacıyla atılacak önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Zam Oranlarının Kesinleşmesi için Beklenen Tarih

2025 yılının Ocak ayında uygulanacak emekli zam oranlarının netleşmesi için gözler 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak son üç aylık enflasyon verisiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belirlenecek. Hükümetin, emekli maaşlarına refah payı ekleyip eklemeyeceğine yönelik karar ise yıllık enflasyonun açıklanmasının ardından verilecek. Bu kararın yürürlüğe girmesi için Meclis’te yapılacak yasal düzenlemeler de emeklilerin zam oranlarını doğrudan etkileyecek.

Dul ve Yetim Maaşlarında Artış

Ocak ayında yapılacak zam, dul ve yetim maaşlarını da etkileyecek. Taban maaşın 15 bin TL’ye yükselmesi durumunda dul ve yetim maaşları da orantılı olarak artacak. Hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler için maaşlar 11 bin 250 TL’ye kadar çıkabilecek. Aynı şekilde yüzde 50 hissesi olanların maaşı 7 bin 500 TL’ye, yüzde 25 hissesi olanların maaşı ise 3 bin 750 TL’ye yükselecek.