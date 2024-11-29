Numan Kurtulmuş: “Terörsüz Bir Türkiye Milli Bir Meseledir”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı NTV canlı yayınında Türkiye gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Meclis bütçe görüşmeleri, yeni anayasa çalışmaları ve terörle mücadele gibi kritik konulara değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin güçlü bir demokrasi ve huzurlu bir gelecek için atması gereken adımları vurguladı.

Bütçe Görüşmeleri ve Meclis Çalışmaları

Numan Kurtulmuş, TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sürecine ilişkin detaylar paylaştı. İlk aşamanın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştiğini ifade eden Kurtulmuş, bakanlıkların bütçelerinin komisyonda sunulduğunu belirtti. Bu süreçte muhalefet milletvekilleriyle zaman zaman tartışmalar yaşandığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın komisyon salonuna girişinde yaşanan engelleme eylemine değinen Kurtulmuş, bu durumun Meclis’in demokratik işleyişine zarar verdiğini ifade etti.

“Bu Meclis’te 14 siyasi parti temsil ediliyor ve çok seslilik dönemi yaşanıyor. Ancak bu tür engellemeler, demokrasiye ve Meclis’in düzenli çalışmasına zarar verir,” dedi.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Kurtulmuş, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, 28. dönem parlamentosunun bu konuda büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Meclisin yeni bir anayasa yapma yetkisi ve kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu süreç sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda halkın da katkısıyla yürütülmelidir,” dedi. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından anayasa çalışmalarının yeniden gündeme alınacağını belirtti.

Devlet Bahçeli’nin Öcalan Çağrısı ve Terörle Mücadele

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’la görüşme çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. “Terörsüz bir Türkiye oluşturmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bu, sadece iktidarın ya da muhalefetin değil, tüm Türkiye’nin meselesidir,” diyen Kurtulmuş, emperyalist güçlerin bölge üzerindeki planlarına dikkat çekti.

“ABD’nin Irak’ı işgaliyle bölgedeki ülkeler parçalandı. Biz de bu süreçte terörle mücadelede kararlı olmalıyız,” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Bir Türkiye İçin Kararlı Adımlar Atıyoruz”

Kurtulmuş, terörle mücadelenin Türkiye’nin huzuru ve istikrarı için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Bir eli sandıkta, diğer eli silahında olan siyaseti kabul etmiyoruz. Silahını bırakmayan hiçbir hareket demokratik düzene dahil olamaz,” diyen Kurtulmuş, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin süreceğini belirtti.

“Terörsüz bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız. Bu meselede siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp, ortak bir irade sergilemeliyiz,” dedi.

Türkiye’nin Güçlü Duruşu

Kurtulmuş, Türkiye’nin iç ve dış tehditlere karşı güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini vurguladı. Terörle mücadelede alınan tedbirlerin yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal boyutları da içerdiğini ifade etti. Türkiye’nin, güvenli bir geleceğe ulaşması için birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Hedefimiz, terörü Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarmak ve halkımıza huzur içinde yaşanacak bir ülke bırakmaktır,” dedi.

Sonuç

Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığını ve yeni anayasa hedefindeki iradesini bir kez daha vurguladı. Türkiye’nin güçlü bir demokrasi ve huzurlu bir geleceğe ulaşması için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.