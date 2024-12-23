NATO’dan Savunma Uyarısı: “Trump’ın Talepleri Haklı, Daha Fazlasını Yapmalıyız”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bazı NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirterek, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın bu konuda daha fazla baskı yapabileceğini vurguladı. Rutte, “Trump bizden daha fazlasını talep edecek ve bu talebinde haklı. NATO olarak savunma kapasitemizi artırmalıyız.” dedi.

Savunma Harcamalarına Dikkat Çekti

Alman Haber Ajansı’na (DPA) konuşan NATO Genel Sekreteri Rutte, özellikle Almanya gibi bazı NATO üyelerinin savunma bütçelerinin yeterli seviyede olmadığını belirtti. Mevcut bütçelerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Rutte, uzun vadeli güvenlik stratejilerinin planlanmasının önemini vurguladı.

“Şu anda doğrudan bir tehdit altında değiliz ancak 4-5 yıl içinde ciddi risklerle karşılaşabiliriz. Bu nedenle savunma harcamalarını artırmak zorundayız.” ifadelerini kullanan Rutte, ittifakın caydırıcılığını güçlendirmek için adımların hızla atılması gerektiğini belirtti.

Caydırıcılık ve Hazırlık Zamanı

Rutte, NATO’nun caydırıcılık gücünü artırmak için hâlâ vakit olduğunu ancak harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle askeri teçhizat üretiminin artırılmasının altını çizen Rutte, “Savunma sanayimizi güçlendirmek ve üretim kapasitemizi artırmak zorundayız. Kendimizi uzun vadede korumak için ek üretim hatları ve vardiyalar kurmalıyız.” dedi.

Rutte, NATO’nun hazırlıklı olması gerektiğini ve caydırıcılık politikalarının, olası tehditlere karşı en etkili savunma yöntemi olduğunu belirtti. Savunma sanayisinde yatırımların artırılmasının, olası risklere karşı koruma sağlayacağını dile getirdi.

Almanya’nın Ukrayna’ya Katkısı Övgü Aldı

Mark Rutte, Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımlara da değindi. Almanya’nın yaklaşık 28 milyar avro, bazı hesaplamalara göre 34 milyar avroluk yardımda bulunduğunu belirten Rutte, bu desteğin Avrupa’nın en büyük katkılarından biri olduğunu ifade etti.

ABD’den sonra en büyük yardımı yapan Almanya’yı öven Rutte, “Bu çok büyük bir meblağ ve Avrupa’nın diğer büyük ekonomilerinden çok daha fazla katkı sağlıyorlar.” dedi.

Rutte ayrıca, Almanya’nın Ukrayna politikasında kendi güvenlik tehditlerini göz önünde bulundurarak hareket ettiğini söyledi. “Ukrayna’nın yenilmesi, Avrupa’nın savunma harcamalarının daha da artmasına neden olacaktır. Bu yüzden Ukrayna’nın direnişine destek vermek, stratejik açıdan büyük önem taşıyor.” diye ekledi.

Trump’ın Baskıları ve Gelecek Beklentileri

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte, NATO üyeleri üzerindeki savunma harcamalarını artırma baskısının artacağı öngörülüyor. Rutte, Trump’ın bu konuda haklı olduğunu belirterek, “Savunma harcamalarımızı artırmazsak, gelecekteki tehditlere karşı hazırlıksız yakalanabiliriz. Bu nedenle şimdiden gerekli adımları atmalıyız.” dedi.

Rutte, NATO’nun caydırıcı gücünü koruması için ekonomik ve askeri yatırımların artırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Üye ülkelerin, yalnızca mevcut tehditlere değil, gelecekteki risklere karşı da hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Sonuç: NATO’da Güçlü Savunma ve Dayanışma Zorunluluğu

Mark Rutte’nin açıklamaları, NATO’nun savunma politikalarında önemli değişiklikler yapılması gerektiğini gözler önüne seriyor. Savunma harcamalarının artırılması, askeri üretim kapasitesinin genişletilmesi ve ortak caydırıcılık politikalarının hayata geçirilmesi, gelecekteki tehditlere karşı ittifakın güçlü bir şekilde korunmasını sağlayacak.