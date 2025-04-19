Gazze İçin Diplomatik Duruş: Türkiye’den Tehcir Planlarına Net Tepki

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş’in başkanlık ettiği heyetle 19 Nisan 2025’te yaptığı görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve İsrail’in tehcir politikalarına karşı yürütülecek ortak mücadele masaya yatırıldı. Görüşmede, Gazze halkına yönelik yardımların etkin şekilde ulaştırılması için atılabilecek adımlar ve bu sürece uluslararası toplumun daha aktif katılımının sağlanması detaylı biçimde değerlendirildi.

Gazze İçin Uluslararası Dayanışma Vurgusu

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle temel yaşamsal ihtiyaçların dahi karşılanamadığı Gazze’ye yönelik insani yardımların artırılması gündemin ilk sırasında yer aldı. Kalın, Türkiye’nin hem diplomatik hem de saha düzeyinde bu yardımların sürdürülebilir hale gelmesi için tüm imkânları seferber ettiğini aktardı. Görüşmede, insani yardımların koordinasyonu ve uluslararası toplumun bu yardımlara aktif katılımı için öneriler ele alındı.

Tehcir Planlarına Karşı Ortak Direniş

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri de İsrail’in Gazze halkını zorla göç ettirmeye yönelik girişimleri oldu. Kalın, Türkiye’nin bu tehcir planlarına karşı yalnızca siyasi değil, insani ve hukuki düzeyde de sert bir duruş sergilemeye devam edeceğini belirtti. Hamas heyeti ise Filistin halkının topraklarından vazgeçmeyeceğini ve bu yöndeki tüm baskılara direneceklerini vurguladı. Taraflar, tehcir planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunda hemfikir oldu.

Kalıcı Ateşkes Girişimlerine Destek

Toplantıda ayrıca kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki diplomatik girişimlerin son durumu masaya yatırıldı. Türkiye’nin, bölgedeki sivil kayıpların son bulması ve barış ortamının tesis edilmesi amacıyla her türlü diplomatik adımı desteklediği ifade edildi. Kalın, bu doğrultuda Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutarak, bölge halkının güvenliğine katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

Gazze Halkına Destek Vurgusu

Görüşmede Hamas heyeti, Türkiye’nin uluslararası alandaki girişimlerinin Filistin halkı nezdinde büyük önem taşıdığını vurgularken, İsrail’in özellikle sivilleri hedef alan saldırılarına karşı sesini yükselten ülkeler arasında Türkiye’nin en önde olduğunu belirtti. Kalın ise Türkiye’nin, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı çıkan ve Filistin’in bağımsızlık mücadelesine destek veren bir çizgide kararlılıkla yürüdüğünü ifade etti.

İşgal Girişimlerine Karşı Kararlılık

Kalın, Türkiye’nin yalnızca Gazze’ye değil, tüm işgal altındaki Filistin topraklarına dair tutumunun açık ve net olduğunu belirterek, ilhak ve işgal girişimlerinin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu yineledi. Görüşmede, bu tür girişimlerin barışa ve güvenliğe hizmet etmediği, tam tersine bölgedeki gerginliği daha da artırdığı konusunda ortak kanaat oluştu.

Türkiye'den Sarsılmaz Destek Mesajı

Türkiye’nin Filistin halkının haklı davasında yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Kalın, Türkiye’nin İsrail'in saldırganlığına karşı yalnızca bölgede değil, uluslararası diplomasi sahnesinde de güçlü bir karşı duruş sergilemeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.