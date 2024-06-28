Milliler, Çekya'yı Son Dakikada Geçerek Son 16'ya Yükseldi! Sıradaki Rakip Avusturya

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda üçüncü ve son hafta maçında Çekya'yı 2-1 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Turnuva, 14 Haziran'da başlayıp 14 Temmuz'da sona erecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu büyük organizasyon, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmada, milli takımımızın başında Vincenzo Montella, Çekya'nın başında ise Ivan Hasek yer aldı. Müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Çekya 10 kişi kaldı. İkinci yarıda ise goller peş peşe geldi ve son sözü Cenk Tosun söyledi.

İlk Yarı Sessiz Geçti, Çekya 10 Kişi Kaldı

Mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da kontrollü oyunu sebebiyle golsüz eşitlikle tamamlandı. Ancak Çekya, 20. dakikada Antonin Barak'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu durum, maçın ilerleyen dakikalarında milli takımımızın lehine bir avantaj oluşturdu.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru

İkinci yarıya hızlı başlayan milli takımımız, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Çekya, 66. dakikada Tomas Soucek'in golüyle skoru dengeledi. Maçın son dakikalarında büyük bir heyecan yaşandı ve 90+4. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle milliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Hakan ve Samet Cezalı Duruma Düştü

Maçta gördükleri kartlar nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin, bir sonraki maçta cezalı duruma düştüler. Bu durum, Avusturya ile oynanacak olan son 16 turu maçı öncesinde takımın önemli iki oyuncusundan yoksun kalacağı anlamına geliyor.

Çekya Turnuvaya Veda Etti

Bu sonuçla A Milli Takımımız, puanını 6'ya yükselterek grubunu ikinci sırada tamamladı. Çekya ise 1 puanla grubun sonuncusu olarak turnuvaya veda etti. Bu sonuç, milli takımımızın turnuvanın son 16 turuna yükselmesi için yeterli oldu.

Sıradaki Rakip Avusturya

Millilerimizin son 16 turundaki rakibi, D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya oldu. Milli takımımız, 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve büyük bir heyecana sahne olacak.

Gürcistan'dan Tarihi Başarı

F Grubu'ndaki diğer maçta ise Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Gürcistan'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 57. dakikada Georges Mikautadze'den geldi. Bu sonuçla Gürcistan, 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alarak bir üst tura yükseldi. Daha önce grup liderliğini garantileyen Portekiz ise 6 puanda kaldı.