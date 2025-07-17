Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Temmuz haftasına ilişkin uluslararası rezerv ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre resmi rezerv varlıkları bir haftada yüzde 1,1 artış göstererek 166,2 milyar dolara ulaştı.

Döviz ve altın rezervlerinde artış

Verilere göre, döviz varlıkları yüzde 2,5 yükselerek 73,8 milyar dolara çıktı. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,1 artarak 84,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 düşüşle 7,7 milyar dolara geriledi.

Döviz yükümlülüklerinde düşüş

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 121,3 milyar dolara düştü. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 1,5 azalışla 61,8 milyar dolara gerilerken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri de yüzde 0,1 oranında düşerek 59,5 milyar dolara indi.

Swap kaynaklı yükümlülükler 19,6 milyar dolar

Aynı dönemde Merkez Bankası’nın yabancı para swap işlemlerinden doğan toplam döviz yükümlülüğü ise 19,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.