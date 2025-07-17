Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Grand Kartal Otel davasının onuncu duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Karar doğrultusunda bir sanık tutuklanırken, bir tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tutuklamalar ve tahliye kararı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, hakkında ev hapsi bulunan itfaiye eri İrfan Acar’ın tutuklanmasına karar verildi. Mutfak personeli Faysal Yaver ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına, bazı tutuksuz sanıkların ise adli kontrol altında yargılanmalarına karar verdi. LPG tesisatı görevlisi Doğan Aydın ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir hakkında yapılan tutuklama talepleri ise reddedildi.

Tanık dinleme talepleri reddedildi

Heyet, Kültür ve Turizm Bakanı’nın tanık olarak dinlenmesi talebini esasa yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti. Aynı gerekçeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Özel İdaresi yetkililerinin tanıklık talepleri de kabul edilmedi. Bu kurumlardan yapılan yazışmaların araştırılması ise celse arasında değerlendirilecek.

Yeni delil talepleri kabul edildi

Mahkeme, otel yöneticilerine ait HTS kayıtlarının incelenmesi, çalışma belgelerinin dosyaya eklenmesi ve bazı bakanlık izinleriyle ilgili birleşme taleplerini kabul etti. Ayrıca, AFAD ve itfaiyenin otelin elektriğini kesme talimatı verip vermediğinin araştırılması, kamera kayıtlarındaki saat hatalarının incelenmesi ve güvenlik görüntülerinin oynanıp oynanmadığının belirlenmesi yönündeki talepler de mahkemece kabul edildi.

Defter ve kayıtlar incelenecek

Otelin yönetim kurulu karar defteri, iş sağlığı ve güvenliği defteri ile denetim defterlerinin dosyaya kazandırılması talepleri de celse arasında değerlendirilecek.

Duruşma, 22 Eylül 2025 tarihine ertelendi.