Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu, Enflasyonla Mücadele Kararlılıkla Sürdürülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, son toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda alınan karar, ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

Faiz Kararı ve Ekonomik Görünüm

Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutma kararı, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon dinamikleri dikkate alınarak verildi. Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir artış görülürken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kalması dikkat çekti. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler ise yurt içi talebin yavaşladığını ve bu durumun enflasyon üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ortaya koydu. Özellikle mal enflasyonunda düşüş gözlenirken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin daha yavaş ilerlemesi bekleniyor. Bu durum, hizmet sektöründeki fiyat katılığının ve enflasyon beklentilerinin hala yüksek seviyelerde kalmasına yol açıyor.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Merkez Bankası, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörülerle uyumunun dezenflasyon süreci için önemini vurguladı. Para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme ile birlikte aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği öngörülüyor. Bu bağlamda, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi amacıyla sıkı para politikasının sürdürüleceği ifade edildi.

Merkez Bankası, enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri yakından takip edeceğini ve parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tuttuğunu belirtti. Enflasyon üzerinde yukarı yönlü risklerin devam ettiği vurgulanarak, ihtiyatlı duruşun süreceği kaydedildi. Aylık enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı belirtildi. Ancak, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği uyarısı yapıldı.

Kredi ve Mevduat Piyasalarına Yönelik Tedbirler

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğini açıkladı. Likidite koşullarının muhtemel gelişmeler doğrultusunda yakından izleneceği, sterilizasyon araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi. Bu tedbirlerin, piyasa istikrarını korumak ve finansal koşulların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Kurul, politika kararlarını alırken parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, enflasyon göstergeleri yakından takip edilerek, fiyat istikrarını sağlamak için gerekli tüm araçların kararlılıkla kullanılacağı belirtildi.

Şeffaf ve Veri Odaklı Politika

Merkez Bankası, kararlarını alırken öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir yaklaşım sergileyeceğini bir kez daha vurguladı. Bu politika çerçevesi, ekonomik aktörlerin beklentilerini yönetmek ve piyasada güveni tesis etmek açısından büyük önem taşıyor. Merkez Bankası’nın şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yürüttüğü para politikası, hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutma kararı, enflasyonla mücadelede kararlılık gösteren bir adım olarak öne çıkıyor. Ekonomideki risklere karşı ihtiyatlı duruşunu sürdüren Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğini belirtiyor.