Merkez Bankası Faiz Kararını 23 Mayıs'ta Açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Mayıs Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak yeni faiz kararını duyuracak. Bir önceki toplantıda, TCMB politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Ekonomistler, bu toplantıda da faizin yüzde 50'de sabit tutulmasını bekliyor. Yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 45 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yıl sonunda faizin yüzde 50, yüzde 47,5, yüzde 45 ve yüzde 40 seviyelerinde olabileceği öngörülüyor.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre, mevcut ay ve üç ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 50'de sabit kalırken, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e geriledi.