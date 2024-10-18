Mehmet Uçum, Yeni Çözüm Süreci Mümkün Değil, Türkiye Gücünü Korumaya Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’de yeni bir "çözüm süreci" başlatılacağı iddialarına net bir yanıt verdi. Uçum, bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, geçmişte uygulanan çözüm süreçlerinin tekrar deneme olasılığının olmadığını vurguladı. Türkiye’nin, geçmiş deneyimlerden ders çıkardığını ve terörle mücadelede yeni, etkili yöntemler geliştirdiğini söyledi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra uygulanan siyasi ve askeri stratejilerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Uçum, bu stratejilerin yumuşatılmasının ya da terk edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Çözüm Süreci Geri Dönmeyecek

Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada, geçmişteki çözüm süreçlerine benzer bir girişimin tekrarlanmasının söz konusu olmadığını açıkça dile getirdi. "Yumuşama, normalleşme, tokalaşma gibi ifadelerle çözüm süreci başlatılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Devlet, denediği ve tam sonuç alamadığı yolları bir daha denemez" diyerek, Türkiye’nin bu konuda net bir tutum sergilemeye devam edeceğini belirtti. Uçum, bu sürecin tarihe mal olduğunu ve bir daha benzer bir girişimin gündeme gelmeyeceğini vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Uçum, Türkiye’nin terörle mücadelesinin hem içeride hem de sınır ötesinde devam ettiğini, bu süreçte önemli adımlar atıldığını ifade etti. Terörün Türkiye içindeki varlığının neredeyse tamamen tasfiye edildiğini söyleyen Uçum, sınır ötesi operasyonlarla bu mücadelenin daha da güçlendirildiğini belirtti. “Sınır ötesi güvenlik bölgeleriyle birlikte terör tamamen tasfiye edilecek bir sürece girildi ve bu süreçten geri adım atılmayacak” diyerek, Türkiye’nin kararlılığını yineledi.

Meclis ve Siyasette Diyalog

Mehmet Uçum, terörle mücadelede sert bir strateji izlenirken, siyasette diyalog ve yapıcı dilin dışlanmaması gerektiğine dikkat çekti. TBMM’nin, diyalog ve ortak dil geliştirme konusunda en yüksek devlet erki olduğuna vurgu yapan Uçum, siyasi aktörlerin Meclis çatısı altında yapıcı bir dil benimsemelerinin önemine işaret etti. Türkiye'nin birliğini ve demokrasisini güçlendirmek için her türlü işbirliği ve diyalog fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DEM’e Çözüm Sunulmalı

Mehmet Uçum’un konuşmasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye’deki bazı siyasi hareketler ve terörle ilişkili vesayetlerin sona erdirilmesi gerektiğiydi. Uçum, özellikle DEM’in terör vesayetinden kurtarılması gerektiğini savundu. Terörü sosyal ve siyasi açıdan dışlayan bir perspektifin benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Eğer DEM, kendisine sunulan bu imkanı kullanmazsa, terör vesayeti TBMM üzerinden hukuk yoluyla tasfiye edilir" dedi.

Yeni Anayasa ve Demokratik Kazanımlar

Uçum, Türkiye’nin Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken daha güçlü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. "Eğer terör vesayeti tarihe gömülürse, TBMM, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü koruyacak, demokratik kazanımların üzerine inşa edilecek güçlü bir anayasayı hayata geçirme imkanına sahip olacak" diyerek, yeni bir anayasa için fırsatların kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Bu yeni anayasanın Türkiye’nin bütünlüğünü ve demokrasisini güçlendirecek diyalog ve işbirliği ile oluşturulabileceğini ifade etti.

Sonuç: Devlet Güçlü Stratejilerle Yola Devam Ediyor

Mehmet Uçum’un açıklamaları, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlılıkla devam edeceğini ve geçmişteki çözüm süreci gibi yaklaşımlara geri dönmeyeceğini gösteriyor. Uçum, Türkiye'nin yeni bir anayasa ile demokrasisini ve bütünlüğünü daha da güçlendirme fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirterek, siyasette diyalog ve işbirliği çağrısında bulunuyor.