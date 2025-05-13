Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkçenin köklü geçmişine ve kültürel kimliğimizdeki yerine vurgu yaptı. Bakan, vatandaşları Türkçeye sahip çıkmaya çağırdı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Binlerce yıllık köklü geçmişiyle kültürümüzün taşıyıcısı, kimliğimizin temel unsuru olan Türkçemizin gücünü ve zenginliğini gururla yaşatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dil bilinci vurgusu

Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Bakan Ersoy, ana dilin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. "Milletimizin her ferdini dilimize sahip çıkmaya, çocuklarımıza ana dilimizin değerini aktarmaya davet ediyorum." diyen Ersoy, Türk dünyasının bayramını da kutladı.

Ersoy’un mesajı, Türkçeye duyarlılık çağrısıyla hem kültürel mirasa hem de ortak aidiyet duygusuna dikkat çekti.