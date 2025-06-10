Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törende ailesi, yakın dostları, siyaset dünyasından isimler ve binlerce vatandaş bir araya geldi.

Belediye binası önünde hüzünlü anlar

Geçirdiği elektrik kazası sonrası hastanede yaşamını yitiren 44 yaşındaki Ferdi Zeyrek’in cenazesi, Türk bayrağı ve Manisaspor bayrağına sarılı halde belediye binasına getirildi. Tören alanı, “Yastayız” yazılı afişlerle donatıldı.

Törende eşi Nurcan Zeyrek, üç kızıyla birlikte acısını paylaştı. Annesi Gülten Zeyrek de evladına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Nurcan Zeyrek: “O benim her şeyimdi”

Eşi Nurcan Zeyrek yaptığı konuşmada, Ferdi Zeyrek’in sadece Manisa’ya değil ailesine de adanmış bir yaşam sürdüğünü belirtti.

“16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep ‘dik dur’ derdi. Bugün sözümü verdim; onun için dimdik duracağım. Üç çocuğumuzla birlikte onun hatırasına sahip çıkacağım.”

Özgür Özel: “Yükümüz artık çok daha ağır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törende söz aldı. Çocukluk arkadaşının ardından yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

“Ferdi, Manisa’yı aşkla severdi. Seçimi kazandığında bana ‘yüküm ağır’ demişti. Şimdi bizim yükümüz ağır. Ailesi, bize emanet. Onun gibi içten, samimi bir insan kolay yetişmiyor.” Bayramın 4. gününde İstanbul’da geniş çaplı denetim! İçeriği Görüntüle

Özel, Zeyrek’in belediye başkanlığına tutkuyla bağlı olduğunu, hitabet gücünden çok insan ilişkilerindeki samimiyetiyle kalplerde iz bıraktığını söyledi.

Binlerce kişi uğurladı

Törene CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerden milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan da katıldı. Belediyede çalışan personel ve çok sayıda vatandaş, Zeyrek’e son görevini yerine getirmek için alandaydı.

Manisalılar, sevilen başkanlarını büyük bir hüzünle uğurlarken, kent genelinde gün boyunca yas havası hâkimdi.