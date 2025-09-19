Zeynep Tokuş Havuz Başında Kaza Geçirdi

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerine 'Deli Yürek' dizisiyle adım atarak büyük bir çıkış yakaladı. Son zamanlarda yoga eğitmenliği yaparak gündeme gelen Tokuş, geçtiğimiz gün havuz başında bir kaza geçirdi. Bu olay, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile duyuruldu.

Öne Çıkan Kariyer Adımları

Zeynep Tokuş, 1977 yılında Ankara'da doğdu ve 1998 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından 1999 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte 'Deli Yürek' dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerine yön verdi. 2001 yılında 'Yazgı' filmindeki performansı ile 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ'un yerine oynamıştır. 2007 yılında katıldığı 'Buzda Dans' yarışmasında birincilik elde ederek yine dikkat çekti.

Son Gelişmeler

Zeynep Tokuş, 2017 yılında yoga eğitmenliğine başlamış ve bu alanda akrobatik hareketleriyle sosyal medyada sıkça paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunmuştur. Üç çocuk annesi olan Tokuş, son olarak havuz başında yaptığı yoga seansı sırasında bir kaza geçirdi. Kaza ile ilgili olarak, "İtiraf ediyorum, bu videoyu çekerken havuzun oradaki kapaktan içeri düştüm. Meğer makine dairesinin kapağı gevşemişti. Pratik sonunda üzerine bastım ve biraz hırpalandım. Çok şükür bir şey olmadı, iyiyim" şeklinde açıklama yaptı.

Kişisel Hayatı

Zeynep Tokuş, ilk evliliğini 2000-2004 yılları arasında iş adamı Bülent Helvacı ile gerçekleştirmiştir ve bu evlilikten oğlu Alp dünyaya gelmiştir. 2005 yılında jinekolog Alp Nuhoğlu ile ikinci evliliğini yapmış ve bu evlilikten de oğlu Ali dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile üçüncü evliliğini gerçekleştiren Tokuş, bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Üç evliliğinden toplam üç çocuğa annelik yapan Tokuş, kariyerine ve kişisel hayatına dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam etmektedir.