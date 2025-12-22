Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un Evliliği Ortaya Çıktı

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ve başarılı oyuncu Deniz Barut'un, 2021 yılından bu yana süregelen ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçtiği öğrenildi. İkili, Mayıs ayında aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir törenle evlenerek, mutluluklarını resmiyete döktü. Bu gelişme, özellikle çiftin özel hayatlarını gözlerden uzak tutma konusundaki tercihleriyle dikkat çekti.

Gizlilik İlkesi ve Evlilik Töreni

Yüksel Aksu ve Deniz Barut, ilişki yaşamaya başladıkları 2021 yılından itibaren, özel hayatlarını medyadan uzak tutmayı başardılar. Mayıs ayında ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri evlilik töreni, çiftin bu gizlilik tutumunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Duygularını ve yaşamlarını halka kapalı bir şekilde sürdürmeyi tercih eden Aksu ve Barut, bu evlilikle birlikte magazin dünyasında "gizlilik rekoru kıran çiftler" arasında anılmaya başlandı.

Yüksel Aksu’nun Yeni Projesi

Çiftin son dönemdeki işbirliği ise 2023 yapımı "Bak Postacı Geliyor" filminde gerçekleşti. Yüksel Aksu, bu projede, kendi postacı olan babası Osman Aksu’nun annesi Gülizar Aksu ile olan evlilik hikayesini beyazperdeye taşıdı. Film, Aksu'nun önceki projeleri kadar dikkat çekici bir anlatıma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Deniz Barut ise filmdeki rolüyle bir kez daha izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Deniz Barut’un Kariyeri

Deniz Barut, 1983 doğumlu olup, 2000 yılında profesyonel voleybol kariyerine adım atmıştır. Oyunculuk kariyerine geçmeden önce spordaki başarılarıyla tanınan Barut, "Avlu", "Sol Yanım", "Kuruluş Osman" ve "Ateş Kuşları" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Aksiyon dolu projelerdeki performansı, kendisini Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri haline getirmiştir.

Yüksel Aksu ve Deniz Barut'un evlenmesi, iki başarılı ismin hayatlarındaki yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. İkili, hem özel yaşamlarında hem de kariyerlerinde yeni projelere imza atarak adlarından söz ettirmeyi sürdürecek gibi görünüyor.