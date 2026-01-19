Yeşilçam'ın Efsane İsimlerinden Necdet Kökeş'in Sağlık Durumu Ciddi

Türk sinemasının önemli isimlerinden Necdet Kökeş, geçtiğimiz ay kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 81 yaşında olan usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Yeşilçam döneminin unutulmaz karakterlerinden biri olan Kökeş'in, yoğun bakım sürecinde yaşadığı sorunlar, sevenlerini derinden üzüyor.

Hastaneye Kaldırılması ve Sağlık Durumu

Cüneyt Arkın’ın başrolünde olduğu "Battal Gazi" film serisinde 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, 15 Aralık tarihinde İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye girişinin ardından yapılan tetkikler, Kökeş'in beynine pıhtı attığını ortaya koydu. Yaklaşık on gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Kökeş'in durumu hakkında bilgi veren kardeşi Bülent Kökeş, durumunun ciddiyetini vurguladı.

Yoğun Bakım ve Tedavi Süreci

Edinilen bilgilere göre, Necdet Kökeş'in akciğerlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle çoğunlukla uyutulmakta ve solunum desteği sağlamak amacıyla boğazına bir delik açıldığı bildirildi. Hastane kaynakları, Kökeş'in durumunun kritik olduğunu ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini aktardı.

Doktorların Açıklamaları ve Maddi Endişeler

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, "Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı" ifadesi kullanılarak, hastanın durumunun ciddiyeti vurgulandı. Ayrıca, hastane yönetimi, yeni hastalar için yer açılması gerektiği gerekçesiyle Kökeş’in hastaneden çıkmasının en geç hafta ortasına kadar sağlanması gerektiğini belirtti. Yaşı ve maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle yoğun bakım masraflarının aile için büyük bir yük oluşturduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Necdet Kökeş’in sağlık durumu, sinema dünyasını ve sevenlerini derinden etkilerken, yaşanan bu gelişmeler oyuncunun sevenleri tarafından endişeyle takip ediliyor.