Haberin Gündemi Magazin Ünlü Oyuncu Ege Kökenli, Hamilelikte Yaşadığı Zorlu Süreci Gözyaşları İçinde Anlattı

Ünlü Oyuncu Ege Kökenli, Hamilelikte Yaşadığı Zorlu Süreci Gözyaşları İçinde Anlattı

Yayınlanma
14
Ünlü Oyuncu Ege Kökenli, Hamilelikte Yaşadığı Zorlu Süreci Gözyaşları İçinde Anlattı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında yaşadığı komplikasyon sonucu bebeğini kaybetti. Bu trajik olayın ardından ilk kez Sibel Arna’nın YouTube programında duygusal bir açıklama yapan Kökenli, yaşadığı acıyı gözyaşları içinde dile getirdi. "Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik," diyerek hayranlarını ve kamuoyunu derinden etkileyen anılarını paylaştı.

Yaşadığı Kaybı ve Duygusal Anlarını Paylaştı

Ege Kökenli, yaşadığı kaybı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Önceki açıklamalarında tıbben yapılması gereken her şeyin yapıldığını söyleyen Kökenli, "Minik kızımızı kucağımıza alamadık" diyerek acısını ifade etmişti. Programda yaşadığı zorlu süreçle ilgili olarak, "Hâlâ kötü oluyorum konuşurken," sözleriyle derin duygularını paylaştı.

Komplikasyonun Ciddiyetine Dikkat Çekti

Kökenli, yaşadığı durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir düşük değil, erken doğum," ifadesinde bulundu. Doktorlarının, yaşadığı komplikasyonun milyonda bir ihtimal olduğunu belirttiğini aktaran oyuncu, bu kaybın hayatında silinmez izler bıraktığını açıkladı. Bu tür olayların ciddiyetine dikkat çekmek için yaşadıklarını açıkça paylaşma gereği duyduğunu belirtti.

Cesaret Verici Mesajlar Verdi

Bu zorlu sürecin kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Ege Kökenli, benzer deneyimler yaşayan kadınlara cesaret vermeye çalıştı. "Konuşmak zor olsa da bunu paylaşmak, yalnız olmadığımızı hatırlatıyor," diyerek yaşadığı acıyı ve dayanışma duygusunu vurguladı. Bu açıklamalar, hem hayranları hem de toplumsal bağlamda önemli bir destek mesajı olarak algılandı.

Ege Kökenli’nin Kariyerinde Öne Çıkan Projeler

Başarılı oyuncu Ege Kökenli, kariyeri boyunca "Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları", "Asla Vazgeçmem" ve "Kefaret" gibi birçok önemli yapımda yer aldı. Bu projeler, onun geniş bir hayran kitlesine ulaşmasına katkı sağladı. Kendi özel hayatındaki derin acıyı samimiyetle paylaşması, hayranlarıyla olan bağını daha da güçlendirdi.

