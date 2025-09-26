Simit Katmer’in mucidi MasterChef’te! İşte Gaziantepli şef Ömer Aksu

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde ekranlara konuk olan isim, Gaziantepli genç girişimci ve şef Ömer Aksu oldu. Katıldığı programda lezzet serüvenini ve özel tariflerini paylaşan Aksu, hem jüri hem de izleyicilerden tam not aldı.

5 Temmuz 1995’te Gaziantep’te doğan 27 yaşındaki Ömer Aksu, aile mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Tatlıcılıkla tanışması, 10 yaşında okul tatillerinde babasının yanında baklavacıda çıraklık yapmasıyla başladı. Beş yılın ardından kendi işletmeleri olan Akşam Simit Fırını’na geçen Aksu, burada markalaşma yolunda ilk adımlarını attı.

2016 yılında tescil ve tasarımını kendisinin yaptığı “Simit Katmer” ile sektöre yeni bir lezzet kazandıran genç şef, kısa sürede Türkiye genelinde 58 noktaya ürün göndermeye başladı. Bununla yetinmeyen Aksu, Simit Katmer’i Amerika, Irak ve Dubai gibi ülkelere de taşıyarak dünya pazarına açıldı.

Bugün 6 şubesi ve yaklaşık 150 çalışanıyla büyümeye devam eden Ömer Aksu, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol üstleniyor.

MasterChef’teki enerjisiyle dikkat çeken Aksu, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.