Settar Tanrıöğen’den Çarpıcı İtiraf: "Kanayan Beynimle Sete Gittim"

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Apo” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez Bambaşka Sohbetler programında anlattı. Tanrıöğen, yaşadığı zorlu süreci ve işine olan bağlılığını gözler önüne sererken, diziden ayrılmak zorunda kalmasının ardından Ahmet Mümtaz Taylan’ın rolünü devraldığını belirtti.

Çalışmaya Devam Etti

Settar Tanrıöğen, sağlık problemlerine rağmen çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Geçirdiği beyin kanamasının ardından setten ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Tanrıöğen, çekimlerin aksamaması için sahnelerini tamamladığını vurguladı. Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu şu sözlerle aktardı: “Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Ketche'ye (yönetmen) dedim, 'Beynim kanadı, genzimden kan geldi. Benim işimi uzatmadan bitir, bir doktora gideceğim' dedim. Akşamüstü hava kararmadan önce bitirdi benim işimi. İş var, yürüsün istiyorum. Benim yüzümden bölüm aksamasın istiyorum.”

Aciliyet ve Zamanlama

Tanrıöğen, çekimlerin ardından kendisini prodüksiyon aracına bindirerek Şişli'deki evine döndüğünü belirtti. Sağlık durumunun ciddiyetinin farkında olduğunu ifade eden Tanrıöğen, “Tek başıma çıkıp yatmayayım, ölür kalırım. Kimsenin haberi olmaz, ertesi gün duyarlar” dedi. Bu düşüncelerle arkadaşlarının yanına gittiğini ve geceyi zor geçirdiğini aktardı. Sabah olduğunda hastaneye gideceğini bildiği için hiçbir şey yemediğini söyledi.

Ameliyat Süreci ve İyileşme

Settar Tanrıöğen, hastaneye gittiğinde ilk muayenesinde doktorun durumunu tam olarak anlayamadığını ve “Çok hırpalanmış, iyi beslenirse kendine gelir” dediğini aktardı. Ancak, beyin kanaması teşhisinin konulmasıyla aynı gün iki kez ameliyata alındığını belirten Tanrıöğen, bu zorlu süreçten sonra sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecini atlattığını ifade etti. Uzun bir iyileşme döneminin ardından, Tanrıöğen'in tekrar ekranlara dönebilmesi için sağlık durumunun stabil hale gelmesi önem taşıyor.