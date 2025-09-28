Dolar
41,5514 %0,71
Euro
48,6484 %1,00
Gram Altın
5.025,55 % 0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Nejat İşler ile Magazin Muhabiri Arasında Gerginlik: Tartışma Kafa Atmaya Dönüştü

Nejat İşler ile Magazin Muhabiri Arasında Gerginlik: Tartışma Kafa Atmaya Dönüştü

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Nejat İşler ile Magazin Muhabiri Arasında Gerginlik: Tartışma Kafa Atmaya Dönüştü
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da bir mekândan çıkarken yaşanan olay, ünlü oyuncu Nejat İşler ile magazin muhabiri Tarık Eker arasında gergin bir tartışmaya yol açtı. İşler’in muhabire küfürle yanıt vermesi ve Eker’in buna karşılık kafa atması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Olay, sanatçı-muhabir ilişkilerinin dinamiklerini yeniden sorgulamaya sevk etti.

Olayın Gelişimi

Geçtiğimiz akşam İstanbul'da gerçekleşen olayda, magazin muhabiri Tarık Eker, Nejat İşler'e projeleri hakkında soru sormak istedi. Ancak İşler, röportaj teklifini reddettikten sonra soruların devam etmesi üzerine gerginleşti. İşler, “Sevilen bir oyuncusunuz, projelerden bahsedelim mi?” sorusuna, "S... git, sevilen bir oyuncu falan değilim" şeklinde sert bir yanıt vererek tepki gösterdi. Bu sırada, yanında bulunan bir kişinin muhabiri uyarmasına rağmen tartışma devam etti.

Gerginliğin Tırmanması

İşler’in küfürlü tavırları sonrası, muhabir Tarık Eker de tepki göstererek “Niye bağırıyorsun” diyerek İşler’e kafa attı. O anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Eker’in kafasının İşler’in çenesine değdiği net bir şekilde görülüyor. Bu olay, sosyal medyada farklı yorumların gündeme gelmesine sebep oldu. Bazı kullanıcılar, muhabirin tavrını eleştirirken, diğerleri de İşler’in küfürlü davranışlarını yanlış buldu.

Toplumda Yansıması

Yaşanan bu gerginlik, sanatçılarla magazin muhabirleri arasındaki ilişkilerin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Zaman zaman benzer olayların yaşandığı bu alanda, tarafların birbirinden şikayetçi olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Olayın detayları ve sonuçları merakla takip ediliyor.

Telefonunuzdaki Uygulamalar Sizi Dinliyor Olabilir
Telefonunuzdaki Uygulamalar Sizi Dinliyor Olabilir
#Teknoloji / 28 Eylül 2025
Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması İzmir'de Gerçekleşti
Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması İzmir'de Gerçekleşti
#Spor / 28 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama
Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama
Magazin
Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Ani Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Ani Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
123 Bin Araç Tehlikede: Stellantis’in Geri Çağırma Kararı
123 Bin Araç Tehlikede: Stellantis’in Geri Çağırma Kararı
Simav Depremi Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Panik Yarattı
Simav Depremi Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Panik Yarattı
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvuru Süreci ve Beklentiler
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvuru Süreci ve Beklentiler
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Dinleme ve Görüntü Alma Cihazları Ele Geçirildi
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Dinleme ve Görüntü Alma Cihazları Ele Geçirildi
Bankalar Eylül Ayına Özel Promosyon Tutarlarını Güncelledi! Emeklilere Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
Bankalar Eylül Ayına Özel Promosyon Tutarlarını Güncelledi! Emeklilere Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
CHP, TBMM'nin 1 Ekim Açılışını Boykot Edecek
CHP, TBMM'nin 1 Ekim Açılışını Boykot Edecek
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft