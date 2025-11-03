Mahsun Kırmızıgül'den Yapay Zeka Üzerine Manifesto

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yapay zekanın müzik sektörüne etkilerini ele aldı. Kırmızıgül, yapay zekanın müzik alanında geri dönüşü olmayan bir çöküşe neden olabileceğini savunarak, bu teknolojinin sunduğu olanakların, sektördeki birçok unsuru ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Yapay Zeka ve Müzik Üretimi

Kırmızıgül, yapay zekanın yalnızca 10 saniyede farklı müzik türlerinde eserler üretebildiğine dikkat çekti. Son dönemlerde yapay zeka tarafından oluşturulan üç şarkıya ilgi duyduğunu ifade eden sanatçı, bu eserlerin kalitesinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, yakında sahnede bu şarkıları seslendireceğini duyurdu. Yapay zeka platformlarını aynı anda kullanarak her gün on binlerce şarkının üretildiğini belirten Kırmızıgül, bu durumun müzik sektöründe sessiz bir çöküşe yol açabileceğini öne sürdü.

Dijital Devrim ve Algoritmalar

Dijital devrimin müzik endüstrisinin dinamiklerini değiştirdiğini söyleyen Kırmızıgül, geleneksel fiziksel satışların artık geride kaldığını ifade etti. Müzik endüstrisinin algoritmalar tarafından yönlendirildiğini belirten sanatçı, bu durumun tanınmış sanatçıların eserlerini göz ardı ettiğini ve yeni dönem sanatçıların daha sık şarkı yayınladığını dile getirdi. Kırmızıgül, algoritmaların sürekliliği sağlamak için belli isimleri öne çıkardığını ve bunun sonucunda müziğin gerçek üreticilerinin gölgede kaldığını aktardı.

Yapay Zekanın Melodileri ve Geçmiş Besteciler

Kırmızıgül, yapay zekanın müzik tarihindeki eserleri tarayarak yeni melodiler oluşturduğunu ve bu melodilerin sanki bir insan tarafından bestelenmiş gibi göründüğünü söyledi. Yapay zekanın, geçmiş bestecilerin eserlerinden ilham alarak yeni çalışmalara imza attığını belirten sanatçı, bu durumun gelecekte müzik eserlerinin sahipliği konusundaki tartışmaları gündeme getireceğini ifade etti.

Büyüleyici Yönler ve Zararlar

Kırmızıgül, yapay zekanın geçmişe ait kayıtları modern bir hale getirebilme yeteneğinin büyüleyici olduğunu da sözlerine ekledi. Eski kayıtların yapay zeka ile yeniden canlandırılmasının, dinleyicilere etkileyici bir deneyim sunduğunu belirtti. Ancak, bu teknolojinin ruhsuz bir sistem olduğunu ve müziğin insanın duygularıyla güzelleştiğini, bu nedenle yapay zeka ile üretilen eserlerin gerçek bir ruh taşımadığını dile getirdi.

Son olarak, Mahsun Kırmızıgül, yapay zekanın müzik alanındaki gelişmelerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve bu süreçte herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kırmızıgül, "Geçmiş olsun" ifadeleriyle bu durumu sonlandırdı.