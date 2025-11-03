DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni-4

Antalya'da Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen cinayet olayı, 1 Kasım tarihinde saat 12.30 sularında yaşandı. 58 yaşındaki Ali Haydar Özyıldırım, parkta yürüyüş yaparken, 29 yaşındaki Sedat Demirören tarafından bıçaklandı. Olayın ardından, Demirören'in kanlı ellerini parktaki çimlere silmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özyıldırım'a ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Özyıldırım, ameliyat olmasına rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelinin Yakalanması İçin Geniş Çaplı Çalışma

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Demirören'in olay sonrası kaçış yönündeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. Ekipler, şüphelinin yerini belirleyerek kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Demirören, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Olayın detayları ve cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir’de Mahkeme Süreci ve Mal Paylaşımı Davası

Antalya'da yaşayan Nilüfer Yalçın (52), eski eşi C.Ç. ile 2006 yılından bu yana süren hukuk mücadelesinde sonuç alamadı. Davanın 400'ü aşkın duruşması olmuşken, C.Ç. için alınan akli denge raporlarının çelişkili olduğu ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, C.Ç.'nin akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten raporlar düzenledi. Yerel mahkeme, Yalçın'ın mal paylaşımı ve tazminat taleplerini reddetti. Yalçın, dosyayı Yargıtay'a taşıyarak, sürecin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Gençlerin Meslek Seçimi Üzerine Düşünceler

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 52 yıldır demircilik yapan Ali Merdin, mesleğin son temsilcisi olarak gençlerin bu alana ilgi göstermediğini kaydetti. Merdin, geçmişte çocukların meslek öğrenmesi için ustaların yanına verildiğini, ancak günümüzde bu geleneğin sona erdiğini ifade etti. Merdin, gençlerin hazır olanı beklediğini ve bu nedenle mesleğe ilgi göstermediklerini belirtti. Kendisinin mesleğini severek yaptığını ve bunun gençler için bir fırsat sunabileceğini dile getirdi.

İzmir'de Organ Bağışı Farkındalığı Artıyor

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 2012 yılından bu yana 102 binin üzerinde organ bağışı ile Türkiye’nin birincisi olduklarını açıkladı. Ancak bağış sayısının yetersiz olduğunu vurguladı. 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla düzenlenen seminerde, organ bağışının insan hayatındaki önemine dikkat çekildi. Kul, her bağışın bir hayat kurtardığını belirtirken, ailelerin daha fazla bağışta bulunmalarının önemine dikkat çekti. Seminerde, sağlık çalışanlarının organ bekleyen hastalar için sürekli olarak mücadele ettiğinin altı çizildi.

Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Göktuğ Ö. (22) ağır yaralandı. Park halindeki bir otomobile çarpan motosiklet, sürücüsünün düşmesine neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Motosiklet kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, İbrahim Kaman yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kaman, olay sonrası yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Rüzgarı

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde, çeşitli sanat etkinlikleri düzenlendi. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösterisi, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Aynı zamanda, klasik müzik konserleri ve münazara turnuvası gibi etkinliklerle festival katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Ayrıca, geleneksel zanaatların tanıtıldığı atölyeler ve gastronomi etkinlikleri de festivalin önemli parçalarını oluşturdu.