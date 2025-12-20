Kıvanç Tatlıtuğ, Yeni Dizisi ile Ekranlara Dönüyor

Türkiye’nin tanınmış oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmak için geri dönüyor. Ünlü oyuncu, yeni projesi "Dönence" ile ekranlarda yer alacak. Yakın zamanda duyurulan bu haber, Tatlıtuğ'un kariyerinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Dönence Dizisinin Detayları

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak "Aile" adlı dizide Serenay Sarıkaya ile birlikte çalışmıştı. "Dönence" adlı yeni dizisi, senaryosu Mehmet Bozdağ ve Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınan 8 bölümlük bir yapıma dönüşecek. Tatlıtuğ, dizide ajan Ali karakterine hayat verecek. Ajan hikayesinin merkezde olduğu bu dizi, izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yayın Tarihi ve Platform

Dizinin Disney Plus platformunda yayınlanması bekleniyor. Çekimlerin Mart ayında başlaması planlanırken, izleyicilerin diziyi heyecanla beklediği görülüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projede yeniden ekranlarda yer alması, onun kariyerine ivme kazandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Reklam Anlaşması ile Gündemde

Ünlü oyuncu, yeni dizisinin yanı sıra, imzaladığı reklam anlaşması ile de dikkat çekiyor. TV8’de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir banka reklamından yaklaşık 107 milyon TL kazandığını iddia etti. Bu astronomik rakam, Tatlıtuğ'un sektördeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

Tatlıtuğ'un yeni projeleri ve reklam anlaşmaları, onu Türk televizyon ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri yapmaya devam ediyor. Dönence dizisi ile birlikte, hayranlarıyla tekrar buluşacak olması, onun kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı olarak öne çıkıyor.