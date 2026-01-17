Hazım ve Pelin Körmükçü'den Acı Kaybı Duyuran Paylaşım

Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile annelerinin vefat ettiğini duyurdu. Kardeşi Pelin Körmükçü ile birlikte acı haberi paylaşan Hazım Körmükçü, bu zor günlerinde takipçileriyle duygularını paylaştı. Hazım Körmükçü, "Az önce annemizi kaybettik" şeklindeki mesajı ile takipçilerini üzüntüye boğdu.

Acı Kaybın Duyurulması

60 yaşındaki başarılı oyuncu, sosyal medya platformunda annesiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerine annesinin vefatını bildirdi. Hazım Körmükçü'nün bu paylaşımı, hayranları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kardeşi Pelin Körmükçü ise annesinin kaybının ardından duygu dolu bir mesaj paylaşarak, "Daha birkaç saat oldu sen bizi bıraktın ama ben seni çok özledim annem" ifadelerini kullandı. Pelin Körmükçü’nün bu duygusal paylaşımı, takipçilerinden ve tanıdıklarından büyük bir destek gördü.

Ünlü İsimlerden Taziye Mesajları

Hazım ve Pelin Körmükçü'nün sosyal medya paylaşımlarının ardından, birçok ünlü isim taziye mesajları gönderdi. Bu destek, kardeşlerin acısını paylaşma ve dayanışma çabalarının bir yansıması olarak dikkat çekti. Sanat camiasının yoğun ilgisi, Körmükçü ailesinin bu zor gününde yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Hazım Körmükçü, "Yeter", "Filinta", "Kara Kutu" ve "Osmanlı'da Derin Devlet" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor. Kardeşi Pelin Körmükçü de kendi kariyerinde önemli adımlar atmış bir oyuncu. Ailelerinin yaşadığı bu acı kayıp, her iki sanatçının da yaşamında derin izler bırakacak gibi görünüyor.