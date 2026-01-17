Dolar
43,2789 %0.22
Euro
50,2002 %-0.1
Gram Altın
6.375,38 % -0,30
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Hazım ve Pelin Körmükçü'den Acı Kaybı Duyuran Paylaşım

Hazım ve Pelin Körmükçü'den Acı Kaybı Duyuran Paylaşım

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hazım ve Pelin Körmükçü'den Acı Kaybı Duyuran Paylaşım
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile annelerinin vefat ettiğini duyurdu. Kardeşi Pelin Körmükçü ile birlikte acı haberi paylaşan Hazım Körmükçü, bu zor günlerinde takipçileriyle duygularını paylaştı. Hazım Körmükçü, "Az önce annemizi kaybettik" şeklindeki mesajı ile takipçilerini üzüntüye boğdu.

Acı Kaybın Duyurulması

60 yaşındaki başarılı oyuncu, sosyal medya platformunda annesiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerine annesinin vefatını bildirdi. Hazım Körmükçü'nün bu paylaşımı, hayranları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kardeşi Pelin Körmükçü ise annesinin kaybının ardından duygu dolu bir mesaj paylaşarak, "Daha birkaç saat oldu sen bizi bıraktın ama ben seni çok özledim annem" ifadelerini kullandı. Pelin Körmükçü’nün bu duygusal paylaşımı, takipçilerinden ve tanıdıklarından büyük bir destek gördü.

Ünlü İsimlerden Taziye Mesajları

Hazım ve Pelin Körmükçü'nün sosyal medya paylaşımlarının ardından, birçok ünlü isim taziye mesajları gönderdi. Bu destek, kardeşlerin acısını paylaşma ve dayanışma çabalarının bir yansıması olarak dikkat çekti. Sanat camiasının yoğun ilgisi, Körmükçü ailesinin bu zor gününde yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Hazım Körmükçü, "Yeter", "Filinta", "Kara Kutu" ve "Osmanlı'da Derin Devlet" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor. Kardeşi Pelin Körmükçü de kendi kariyerinde önemli adımlar atmış bir oyuncu. Ailelerinin yaşadığı bu acı kayıp, her iki sanatçının da yaşamında derin izler bırakacak gibi görünüyor.

#Oyuncu
#Hazım Körmükçü
#Pelin Körmükçü
Samsung Eski Galaxy Kullanıcılarını Sevindirdi: İşte Güncelleme Gelen Modeller
Samsung Eski Galaxy Kullanıcılarını Sevindirdi: İşte Güncelleme Gelen Modeller
#Teknoloji / 17 Ocak 2026
Gençlerbirliği’nde Arda Çakmak Yeniden Başkan Seçildi
Gençlerbirliği’nde Arda Çakmak Yeniden Başkan Seçildi
#Spor / 17 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Demet Özdemir'in Siyah Kombini Sosyal Medyada Gündem Oldu
Demet Özdemir'in Siyah Kombini Sosyal Medyada Gündem Oldu
Magazin
Aspenya ve Tuna Tavus Arasındaki İlişki Gerçekten Ne?
Aspenya ve Tuna Tavus Arasındaki İlişki Gerçekten Ne?
Efsane Yatırımcı Michael Burry'den Yapay Zeka Uyarısı
Efsane Yatırımcı Michael Burry'den Yapay Zeka Uyarısı
Özgür Özel: Son Seçimde Hata Yaptık
Özgür Özel: Son Seçimde Hata Yaptık
Mahsun Kırmızıgül'ün Sağlık Durumu ve Ölüm İddiaları Hakkında Son Gelişmeler
Mahsun Kırmızıgül'ün Sağlık Durumu ve Ölüm İddiaları Hakkında Son Gelişmeler
Sürgündeki Rıza Pehlevi, İranlılara Protestolarını Sürdürme Çağrısı Yaptı
Sürgündeki Rıza Pehlevi, İranlılara Protestolarını Sürdürme Çağrısı Yaptı
X'te Erişim Sorunları Devam Ediyor
X'te Erişim Sorunları Devam Ediyor
İlbank - Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman? İşte Saat ve Canlı Yayın Bilgisi!
İlbank - Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman? İşte Saat ve Canlı Yayın Bilgisi!
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft