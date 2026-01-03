Dolar
43,0297 %0.16
Euro
50,4667 %-0.24
Gram Altın
5.991,88 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Güller ve Günahlar Bu Akşam Yayınlanmayacak

Güller ve Günahlar Bu Akşam Yayınlanmayacak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Güller ve Günahlar Bu Akşam Yayınlanmayacak
Okunma Süresi: 2 dk

Kanal D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini üstlendiği dizi, geçtiğimiz hafta 12. bölümünü yayınladı ve izleyiciler 13. bölüm için sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, bu hafta dizi takipçileri için hayal kırıklığına neden olacak bir gelişme yaşandı.

Dizinin Yayın Akışındaki Değişiklikler

Güller ve Günahlar'ın bu hafta yayın akışında yer almaması, kanalların yılbaşı tatili programları kapsamında gerçekleşti. Bu nedenle, dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşamayacak. Bu akşam saat 20:00'de Güller ve Günahlar'ın yerine 'Düşüş' adlı film yayınlanacak. Dizinin hayranları, bu durumdan dolayı merak ve endişe içinde. Dizi, özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan bir yapım haline gelmişti.

Son Bölümde Neler Oldu?

Güller ve Günahlar'ın son yayınlanan 12. bölümünde, Zeynep ve Serhat’ın evliliği, Arif dahil Candan ailesinin diğer üyeleri tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı. Serhat, Zeynep ve Arif’in yaşadığı olaylarla ilgili sorumluları araştırırken, Berrak yeni taşındığı mahallede Tülay’ın yardımıyla komşularına Zeynep’i ve ailesini kötülemekteydi. Bu gelişmeler, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda izleyicilerde merak uyandırdı.

Dizinin hayranları, 13. bölümde nelerin olacağını ve karakterlerin nasıl bir yol alacağını dört gözle bekliyor. Güller ve Günahlar, her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

#Güller Ve Günahlar
#Güncel
#Magazin
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarının IMEI Kaydı: 2026 Durumu ve Kullanım Süreleri
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarının IMEI Kaydı: 2026 Durumu ve Kullanım Süreleri
#Teknoloji / 03 Ocak 2026
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Teklif Hazırladı
#Spor / 03 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Deniz Yıldızı Dizisi: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri Hakkında Bilgiler
Deniz Yıldızı Dizisi: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri Hakkında Bilgiler
Magazin
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora ile Paylaştı: İlk Karelerine Yorum Yağdı
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora ile Paylaştı: İlk Karelerine Yorum Yağdı
Q Yatırım Bankası'na Yönelik Operasyon: 3 İl, 9 Gözaltı
Q Yatırım Bankası'na Yönelik Operasyon: 3 İl, 9 Gözaltı
Fiyatları Eleştiren Müşteriyle Alay Eden Bedri Usta Özür Diledi
Fiyatları Eleştiren Müşteriyle Alay Eden Bedri Usta Özür Diledi
Gönül Dağı Bu Akşam Yok Mu, Neden Yayınlanmıyor? Gönül Dağı Yeni Bölüm Ne Zaman?
Gönül Dağı Bu Akşam Yok Mu, Neden Yayınlanmıyor? Gönül Dağı Yeni Bölüm Ne Zaman?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası
15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi
15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi
BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft