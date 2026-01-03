Güller ve Günahlar Bu Akşam Yayınlanmayacak

Kanal D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini üstlendiği dizi, geçtiğimiz hafta 12. bölümünü yayınladı ve izleyiciler 13. bölüm için sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, bu hafta dizi takipçileri için hayal kırıklığına neden olacak bir gelişme yaşandı.

Dizinin Yayın Akışındaki Değişiklikler

Güller ve Günahlar'ın bu hafta yayın akışında yer almaması, kanalların yılbaşı tatili programları kapsamında gerçekleşti. Bu nedenle, dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşamayacak. Bu akşam saat 20:00'de Güller ve Günahlar'ın yerine 'Düşüş' adlı film yayınlanacak. Dizinin hayranları, bu durumdan dolayı merak ve endişe içinde. Dizi, özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan bir yapım haline gelmişti.

Son Bölümde Neler Oldu?

Güller ve Günahlar'ın son yayınlanan 12. bölümünde, Zeynep ve Serhat’ın evliliği, Arif dahil Candan ailesinin diğer üyeleri tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı. Serhat, Zeynep ve Arif’in yaşadığı olaylarla ilgili sorumluları araştırırken, Berrak yeni taşındığı mahallede Tülay’ın yardımıyla komşularına Zeynep’i ve ailesini kötülemekteydi. Bu gelişmeler, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda izleyicilerde merak uyandırdı.

Dizinin hayranları, 13. bölümde nelerin olacağını ve karakterlerin nasıl bir yol alacağını dört gözle bekliyor. Güller ve Günahlar, her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.