Gül Onat'tan Dua İsteği: Pankreas Kanseriyle Mücadele Ediyor

Ünlü oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından yaşadığı zorlu mücadeleyi sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Özellikle 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Perihan Teyze' karakteriyle hafızalarda yer eden Onat, sağlık durumu hakkında son gelişmeleri duyurdu.

Pankreas Kanseri ile Mücadele Süreci

Gül Onat, pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından tedavi sürecine dair detayları paylaşarak, yaşadığı zorlukları dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Ameliyatım 45 dakikalık bir işlem olarak planlandı, ancak 8 saat sürdü. Süreç boyunca doktorum her an yanımdaydı. O anlarda yaşadığım korku tarif edilemezdi" ifadelerini kullanmıştı. Onat, hastalığın kendisini nasıl etkilediğini de belirtmiş, "Ne zaman öleceğimi düşünüyorum, gerçekten çok zor bir süreç" demişti.

Son Durum ve Dua İsteği

Gül Onat, tedavisi devam ederken sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Hastanede bulunduğu dönemde, "Bir tedavi günü daha. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" notunu düşerek takipçilerinden destek istedi. Onat’ın bu paylaşımı, sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve birçok kişi ona iyi dileklerini iletti.

Son günlerde Onat’ın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi almak isteyen hayranları, sosyal medya hesaplarını sıkı bir şekilde takip ediyor. Gül Onat’ın bu süreçte gösterdiği cesaret ve kararlılık, birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Oyuncunun bu zorlu mücadelesi, hem hayranları hem de sağlık camiası tarafından dikkatlice izleniyor.